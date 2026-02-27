Суд отправил под стражу главу УСБУ Житомирщины Компаниченко
Суд отправил под стражу главу УСБУ Житомирщины Компаниченко

Компаниченко
Читати українською
Источник:  Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 6 млн 988 тыс грн для руководителя Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко.

  • Глава УСБУ Житомирщины Владимир Компаниченко арестован по делу о коррупции и присвоении государственных средств.
  • Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 6 млн 988 тыс грн.

Главу УСБУ Житомирщины Компаниченко арестовали по делу о коррупции

Соответствующее решение принял следователь судья Алексей Кравчук.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и применил к начальнику Управления СБУ в Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно). В качестве альтернативы Антикорсуд определил подозреваемому залог в размере 6 988 800 грн.

Как сообщалось, 25 февраля правоохранители задержали начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца во время передачи им 320 тыс. дол. Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.

Владимир Компаниченко

Прокурор Офиса Генпрокурора ходатайствовал в Высшем антикоррупционном суде об избрании Компаниченко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в эквиваленте 320 тыс. дол.

Масштабное хищение в ПС ВСУ – что известно

