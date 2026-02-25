Командующего логистикой ПС ВСУ и начальника УСБУ Житомирщины поймали на масштабной коррупции
Командующего логистикой ПС ВСУ и начальника УСБУ Житомирщины поймали на масштабной коррупции

Офис Генерального прокурора
Читати українською

Офис генерального прокурора сообщает, что на коррупции во время строительства укрытий для самолетов разоблачен командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в Житомирской области.

Главные тезисы

  • Участников коррупционной схемы удалось пойти «на горячем».
  • Они уже задержаны по ст. 208 УК.

Около 10 месяцев назад на строительство сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 млрд грн.

В рамках детальной проверки, проведенной Департаментом военной контрразведки СБУ, удалось выявить серьезные нарушения.

Прежде всего речь идет о том, что указанные проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой «посодействовать» в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил «гарантом» «соглашения», поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

Как утверждает ОГП, для избежания ответственности должностные лица предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств.

Более того, она намеревались привлечь к этому процессу «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны «на горячем». Изъято 320 тысяч долларов США.

Участники коррупционной схемы уже задержаны по ст. 208 УПК РФ.

