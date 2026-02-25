Командующего логистикой ПС ВСУ и начальника УСБУ Житомирщины поймали на масштабной коррупции

Офис генерального прокурора сообщает, что на коррупции во время строительства укрытий для самолетов разоблачен командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в Житомирской области.

Масштабное хищение в ПС ВСУ — что известно

Около 10 месяцев назад на строительство сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 млрд грн.

В рамках детальной проверки, проведенной Департаментом военной контрразведки СБУ, удалось выявить серьезные нарушения.

Прежде всего речь идет о том, что указанные проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой «посодействовать» в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил «гарантом» «соглашения», поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме. Поделиться

Как утверждает ОГП, для избежания ответственности должностные лица предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств.

Более того, она намеревались привлечь к этому процессу «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля при попытке передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны «на горячем». Изъято 320 тысяч долларов США. Поделиться

Участники коррупционной схемы уже задержаны по ст. 208 УПК РФ.