Командующего логистикой ПС ВСУ и начальника УСБУ Житомирщины поймали на масштабной коррупции

Офис генерального прокурора сообщает, что на коррупции во время строительства укрытий для самолетов разоблачен командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ в Житомирской области.
Главные тезисы
- Участников коррупционной схемы удалось пойти «на горячем».
- Они уже задержаны по ст. 208 УК.
Масштабное хищение в ПС ВСУ — что известно
Около 10 месяцев назад на строительство сборно-разборных арочных конструкций было выделено 1,4 млрд грн.
В рамках детальной проверки, проведенной Департаментом военной контрразведки СБУ, удалось выявить серьезные нарушения.
Прежде всего речь идет о том, что указанные проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.
Как утверждает ОГП, для избежания ответственности должностные лица предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств.
Более того, она намеревались привлечь к этому процессу «лояльных» аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.
Участники коррупционной схемы уже задержаны по ст. 208 УПК РФ.
