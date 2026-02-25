Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника УСБУ Житомирщини викрили на масштабній корупції
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника УСБУ Житомирщини викрили на масштабній корупції

Офіс Генерального прокурора
Масштабне розкрадання у ПС ЗСУ - що відомо

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в Житомирській області.

Головні тези:

  • Учасників корупційної схеми вдалося спійти «на гарячому». 
  • Посадовців затримано за ст. 208 КПК України.

Масштабне розкрадання у ПС ЗСУ — що відомо

Близько 10 місяців тому на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій виділили 1,4 млрд грн.

У межах детальної перевірки, яку здійсив Департамент військової контррозвідки СБУ, вдалося виявти серйозні порушення.

Насамперед йшлося про те, що вказані проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди» оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Як стверджує ОГП, з метою уникнення відповідальності посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів.

Ба більше, вона мали намір залучити до цього процесу «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому». Вилучено 320 тисяч доларів США.

Учасників корупційної схеми вже затримали за ст. 208 КПК України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У СБУ відреагували на заяву Залужного про "рейд" силовиків у 2022 році
У СБУ стверджують, що не проводили обшуки у штабі Залужного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Зарано це обговорювати". Зеленський розкритикував заяву Залужного щодо обшуків СБУ
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?