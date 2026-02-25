Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника УСБУ Житомирщини викрили на масштабній корупції

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в Житомирській області.
Головні тези:
- Учасників корупційної схеми вдалося спійти «на гарячому».
- Посадовців затримано за ст. 208 КПК України.
Масштабне розкрадання у ПС ЗСУ — що відомо
Близько 10 місяців тому на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій виділили 1,4 млрд грн.
У межах детальної перевірки, яку здійсив Департамент військової контррозвідки СБУ, вдалося виявти серйозні порушення.
Насамперед йшлося про те, що вказані проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.
Як стверджує ОГП, з метою уникнення відповідальності посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів.
Ба більше, вона мали намір залучити до цього процесу «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.
Учасників корупційної схеми вже затримали за ст. 208 КПК України.
