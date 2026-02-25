Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника УСБУ Житомирщини викрили на масштабній корупції

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в Житомирській області.

Масштабне розкрадання у ПС ЗСУ — що відомо

Близько 10 місяців тому на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій виділили 1,4 млрд грн.

У межах детальної перевірки, яку здійсив Департамент військової контррозвідки СБУ, вдалося виявти серйозні порушення.

Насамперед йшлося про те, що вказані проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди» оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Як стверджує ОГП, з метою уникнення відповідальності посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів.

Ба більше, вона мали намір залучити до цього процесу «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому». Вилучено 320 тисяч доларів США.

Учасників корупційної схеми вже затримали за ст. 208 КПК України.