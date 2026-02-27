Суд відправив під варту очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн 988 тис грн для очільника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.

Очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка арештували у справі про корупцію

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Кравчук.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно). Як альтернативу Антикорсуд визначив підозрюваному заставу у розмірі 6 988 800 грн. Поширити

Як повідомлялося, 25 лютого правоохоронці затримали начальника Управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка і командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця під час передачі їм 320 тис. дол. Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

Володимир Компаниченко

Прокурор Офісу Генпрокурора клопотатав у Вищому антикорупційному суді про обрання Компаниченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в еквіваленті 320 тис дол.