Суд відправив під варту очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка
Суд відправив під варту очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка

Джерело:  Укрінформ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн 988 тис грн для очільника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Кравчук.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно). Як альтернативу Антикорсуд визначив підозрюваному заставу у розмірі 6 988 800 грн.

Як повідомлялося, 25 лютого правоохоронці затримали начальника Управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка і командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця під час передачі їм 320 тис. дол. Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

Прокурор Офісу Генпрокурора клопотатав у Вищому антикорупційному суді про обрання Компаниченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в еквіваленті 320 тис дол.

