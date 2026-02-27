Суд відправив під варту очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн 988 тис грн для очільника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
Головні тези:
- Очільник УСБУ Житомирщини Володимир Компаниченко утримується під вартою з можливістю застави у розмірі 6 млн 988 тис грн.
- Слідчий суддя ухвалив рішення про арешт Компаниченка у справі про корупцію щодо привласнення державних коштів.
Очільника УСБУ Житомирщини Компаниченка арештували у справі про корупцію
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Кравчук.
Як повідомлялося, 25 лютого правоохоронці затримали начальника Управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка і командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця під час передачі їм 320 тис. дол. Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.
Прокурор Офісу Генпрокурора клопотатав у Вищому антикорупційному суді про обрання Компаниченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в еквіваленті 320 тис дол.
