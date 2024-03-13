За время полномасштабного вторжения нардеп Александр Дубинский получил несколько подозрений. По одной из них суд уже вынес приговор.

Суд признал нардепа Дубинского виновным в коррупции

Так, 13 марта Печерский районный суд Киева признал виновным нардепа в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Согласно приговору, Александр Дубинский должен будет заплатить штраф. НАПК не указывает, о какой сумме идет речь. Вероятно, это штраф в размере 200-400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3400-6800 гривен.

Впрочем, у должностного лица еще 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. После того, как оно вступит в законную силу, сведения о нардепе внесут в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Правда, это обстоятельство не лишит Дубинского мандата, ведь включение в такой реестр не является основанием досрочного прекращения полномочий нардепа Украины.

В чем "провинился" нардеп

Еще осенью 2023 года Дубинскому вручили протокол об административном правонарушении. По данным правоохранителей, он использовал свой мандат для решения частных интересов. Так, Дубинский направлял соответствующие обращения в Минздрав и ДБР.

Чиновник интересовался рассмотрением выдачи ему разрешения на выезд за границу. Это предмет уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Кроме того, он пытался давить на следствие, требуя проверить руководство правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых он выступает подозреваемым.