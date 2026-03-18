Суд США обязал администрацию Трампа возобновить работу "Голоса Америки"
В США федеральный судья Ройс Ламберт обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить работу «Голоса Америки» после того, как год назад значительная часть вещателя была фактически закрыта.

Главные тезисы

  • Федеральный судья Ройс Ламберт обязал администрацию Трампа возобновить работу “Голоса Америки” после закрытия части вещателя, признав это действие незаконным.
  • Суд вынес решение о возвращении почти 1000 сотрудников “Голоса Америки” на работу, чтобы восстановить работу телеканала.

Ламберт дал 17 марта Агентству США по глобальным медиа одну неделю, чтобы разработать план возвращения «Голоса Америки» в эфир.

Также федеральный судья обязал правительство США вернуть на работу почти 1 000 штатных работников «Голоса Америки».

Сейчас же «Голос Америки» работает с минимальным штатом работников с тех пор, как президент Трамп издал указ о его закрытии год назад.

Отмечается, что «Голос Америки» транслировал новости стран всего мира с момента своего создания во время Второй мировой войны. Речь шла о трансляции в страны, где не было традиций свободной печати.

До издания указа Трампа «Голос Америки» работал на 49 разных языках, охватывая 362 миллиона человек.

7 марта федеральный судья Ройс Ламберт вынес решение, в котором говорилось, что массовые увольнения, инициированные администрацией президента США Дональда Трампа в американской международной телекомпании «Голос Америки» (VOA) в марте 2025 года, были признаны неконституционными.

По мнению судьи, роль руководительницы Кари Лейк в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM) с марта 2025 года, так и ее действия в должности были неконституционными.

Иск был подан организацией «Репортеры без границ» и несколькими соистцов против ответственного агентства.

Больше по теме

Скандал вокруг "Голоса Америки". У Трампа объяснили неожиданное решение
The White House
Трамп
"Трамп подставляет его". Глава Пентагона может стать новой жертвой войны против Ирана
Хегсет станет для Трампа козлом отпущения
Трамп анонсировал возобновление санкций против нефти РФ
Трамп заявил, что РФ все равно не избежать санкций

