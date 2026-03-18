Суд США зобов'язав адміністрацію Трампа відновити роботу "Голосу Америки"
Джерело:  CBS News

У США федеральний суддя Ройс Ламберт зобов'язав адміністрацію президента Дональда Трампа відновити роботу «Голосу Америки» після того, як рік тому значна частина мовника була фактично закрита.

Головні тези:

  • Суд у США вирішив, що закриття значної частини мовника «Голосу Америки» було незаконним і зобов'язав повернути телеканал в ефір.
  • Рік тому президент Трамп видав указ про закриття «Голосу Америки», що призвело до масових звільнень та обмеження його роботи.

Ламберт дав 17 березня Агентству США з питань глобальних медіа один тиждень, щоб розробити план повернення «Голосу Америки» в ефір.

Також федеральний суддя зобов'язав уряд США повернути до роботи майже 1 000 штатних працівників «Голосу Америки».

Нині ж «Голос Америки» працює з мінімальним штатом працівників, відтоді як президент Трамп видав указ про його закриття рік тому.

Зазначається, що «Голос Америки» транслював новини до країн усього світу з моменту свого створення під час Другої світової війни. Часто йшлося про трансляцію до країн, де не було традицій вільної преси.

До видання указу Трампа «Голос Америки» працював 49 різними мовами, охоплюючи 362 мільйони людей.

7 березня федеральний суддя Ройс Ламберт виніс рішення, в якому йшлося про те, що масові звільнення, ініційовані адміністрацією президента США Дональда Трампа в американській міжнародній телекомпанії «Голос Америки» (VOA) у березні 2025 року, були визнані неконституційними.

На думку судді, роль керівниці Карі Лейк в Агентстві США з питань глобальних медіа (USAGM) з березня 2025 року, так і її дії на посаді були неконституційними.

Позов був поданий організацією «Репортери без кордонів» та кількома співпозивачами проти відповідального агентства.

