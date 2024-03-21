21 марта сборная Украины сыграет с командой Боснии и Герцеговины в полуфинале квалификации на чемпионат Европы-2024.

Кто победит в матче Босния и Герцовина — Украина по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta предсказал результат поединка. По расчетам сборная Украины сможет победить соперника по итогу 90 минут.

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Где смотреть матч Босния и Герцеговина-Украина

Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию матча можно на MEGOGO и региональных телеканалах Суспільного.

Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.

Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.