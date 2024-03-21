Суперкомпьютер назвал вероятного победителя матча Босния и Герцовина—Украина
Категория
Спорт
Дата публикации

Суперкомпьютер назвал вероятного победителя матча Босния и Герцовина—Украина

футбол
Читати українською
Источник:  online.ua

21 марта сборная Украины сыграет с командой Боснии и Герцеговины в полуфинале квалификации на чемпионат Европы-2024.

Кто победит в матче Босния и Герцовина — Украина по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta предсказал результат поединка. По расчетам сборная Украины сможет победить соперника по итогу 90 минут.

theanalyst.com/eu

Где смотреть матч Босния и Герцеговина-Украина

Матч состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию матча можно на MEGOGO и региональных телеканалах Суспільного.

Если сборная Украины победит, то в финале 26 марта во Вроцлаве сразится за пропуск с победителем дуэли Израиль — Исландия. Начало этого матча — также в 21:45 по Киеву.

Если Украина победит в финале плей-офф, то попадет на Евро-24 в Группу Е, в которую входят Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф Пути В.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Историческая победа. Сборная Украины возглавила медальный зачет Зимних Дефлимпийских игр
Украинская сборная
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины проведет матч против Германии перед Евро-2024 – дата
матч
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Плей-офф за место на Евро-2024. Где смотреть матч Босния и Герцеговина—Украина
Сборная Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?