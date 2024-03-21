21 березня збірна України зіграє з командою Боснії і Герцеговини в півфіналі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Хто переможе в матчі Боснія і Герцовина — Україна за версією суперкомпʼютера

Суперкомп’ютер Opta передбачив підсумок поєдинку. За розрахунками, збірна України зможе перемогти суперника за підсумком 90 хвилин.

theanalyst.com/eu

Де дивитися матч Боснія і Герцеговина—Україна

Матч відбудеться в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле». Початок — о 21:45 за київським часом.

Подивитися трансляцію матчу можна на MEGOGO та регіональних телеканалах Суспільного.

Якщо збірна України переможе, то у фіналі 26 березня у Вроцлаві побореться за перепустку з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія. Початок цього матчу — також о 21:45 за Києвом.

Якщо Україна переможе у фіналі плей офф, то потрапить на Євро-24 у Групу Е, до якої входять Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф Шляху В.