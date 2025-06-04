Супервулкан в Италии может спровоцировать хаос в Европе

Ученые начали бить тревогу после наблюдения за большим вулканическим районом Флегрейского поля, который находится вблизи Неаполя в Италии. По их словам, если в будущем проснется супервулкан, это может иметь катастрофические последствия для всей Европы.
Главные тезисы
- Ежедневные выбросы углекислого газа и деформация почвы являются ключевыми индикаторами риска извержения вулкана.
- Если это все-таки произойдет, то Европа первой ощутит ужасающие последствия.
В чем опасность?
Согласно последним подсчетам, ежедневные выбросы углекислого газа из кратера Сольфатара составляют от 4000 до 5000 тонн. Это крайне тревожный знак.
Что важно понимать, до 80% углекислого газа происходит непосредственно из магмы под поверхностью.
Нельзя также игнорировать тот факт, что супервулкан во Флегрейских полях способен извергаться в геометрической прогрессии гораздо мощнее обычных вулканов.
По словам ученых, около 40 000 лет назад в этом регионе уже произошло разрушительное извержение.
Именно оно выбросило в атмосферу огромные тучи пепла и газов, существенно изменившие глобальные климатические модели.
Если новое извержение вулкана все же произойдет, то облака пепла могут окутать большую часть Европы — это нарушит авиасообщение, навредит сельскому хозяйству и производству электроэнергии.
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