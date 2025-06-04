Супервулкан в Италии может спровоцировать хаос в Европе

Ученые начали бить тревогу после наблюдения за большим вулканическим районом Флегрейского поля, который находится вблизи Неаполя в Италии. По их словам, если в будущем проснется супервулкан, это может иметь катастрофические последствия для всей Европы.

В чем опасность?

Согласно последним подсчетам, ежедневные выбросы углекислого газа из кратера Сольфатара составляют от 4000 до 5000 тонн. Это крайне тревожный знак.

Что важно понимать, до 80% углекислого газа происходит непосредственно из магмы под поверхностью.

Остальные выбросы происходят вследствие взаимодействия горячих подземных жидкостей и богатых кальцитом пород. Эти выбросы в сочетании с деформацией почвы и подземными толчками служат важнейшими индикаторами для оценки риска извержения. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что супервулкан во Флегрейских полях способен извергаться в геометрической прогрессии гораздо мощнее обычных вулканов.

По словам ученых, около 40 000 лет назад в этом регионе уже произошло разрушительное извержение.

Именно оно выбросило в атмосферу огромные тучи пепла и газов, существенно изменившие глобальные климатические модели.