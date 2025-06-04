Супервулкан в Італії може спровокувати хаос у Європі

Науковці почали бити на сполох після спостереження за великим вулканічним районом Флегрейського поля, який знаходиться поблизу Неаполя в Італії. За їхніми словами, якщо в майбутньому прокинеться супервулкан, то це може мати катастрофічні наслідки для усієї Європи.

У чому полягає небезпека?

Згідно з останніми підрахунками, щоденні викиди вуглекислого газу з кратера Сольфатара сягають від 4000 до 5000 тонн. Це вкрай тривожний знак.

Що важливо розуміти, до 80% вуглекислого газу походить безпосередньо з магми під поверхнею.

Решта викидів відбувається внаслідок взаємодії гарячих підземних рідин і багатих кальцитом порід. Ці викиди в поєднанні з деформацією ґрунту і підземними поштовхами служать найважливішими індикаторами для оцінки ризику виверження. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що супервулкан у Флегрейських полях здатен вивергатися в геометричній прогресії набагато потужніше за звичайні вулкани.

За словами науковців, близько 40 000 років тому в цьому регіоні вже відбулося руйнівне виверження.

Саме воно викинуло в атмосферу величезні хмари попелу і газів, які суттєво змінили глобальні кліматичні моделі.