Супервулкан в Італії може спровокувати хаос у Європі

Науковці почали бити на сполох після спостереження за великим вулканічним районом Флегрейського поля, який знаходиться поблизу Неаполя в Італії. За їхніми словами, якщо в майбутньому прокинеться супервулкан, то це може мати катастрофічні наслідки для усієї Європи.
Головні тези:
- Щоденні викиди вуглекислого газу і деформація ґрунту є ключовими індикаторами ризику виверження вулкану.
- Якщо це все-таки станеться, то Європа першою відчує жахаючі наслідки.
У чому полягає небезпека?
Згідно з останніми підрахунками, щоденні викиди вуглекислого газу з кратера Сольфатара сягають від 4000 до 5000 тонн. Це вкрай тривожний знак.
Що важливо розуміти, до 80% вуглекислого газу походить безпосередньо з магми під поверхнею.
Не можна також ігнорувати той факт, що супервулкан у Флегрейських полях здатен вивергатися в геометричній прогресії набагато потужніше за звичайні вулкани.
За словами науковців, близько 40 000 років тому в цьому регіоні вже відбулося руйнівне виверження.
Саме воно викинуло в атмосферу величезні хмари попелу і газів, які суттєво змінили глобальні кліматичні моделі.
Якщо нове виверження вулкану все-таки станеться, то хмари попелу можуть огорнути більшу частину Європи — це порушить авіасполучення, нашкодить сільському господарству і виробництву електроенергії.
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