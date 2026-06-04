Швеция арестовала судно теневого флота РФ по запросу ОГП Украины

Ранее украинская прокуратура обратилась в Министерство юстиции Швеции с запросом о международной правовой помощи.

Швеция арестовала судно CAFFA за перевозку украинской продукции из ТОТ

Швеция впервые по запросу ОГП арестовала судно, подозреваемое в краже украинского зерна.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое могло быть вовлечено в незаконный вывоз украинской продукции с временно оккупированной территории. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Поделиться

Он отметил, что это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд наложил арест на такое судно.

Кравченко напомнил, что, согласно данным следствия, судно CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства.

Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено Guinea False.

12 марта Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила произвести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Так, шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса, и уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели. Поделиться

Кравченко заявил, что сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение — суд утвердил арест судна.

Это конкретный результат международного правового взаимодействия и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано.

Генпрокурор добавил, что этот кейс дает четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности.