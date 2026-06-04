Швеция арестовала судно теневого флота РФ по запросу ОГП Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция арестовала судно теневого флота РФ по запросу ОГП Украины

Офис Генерального прокурора
CAFFA
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Ранее украинская прокуратура обратилась в Министерство юстиции Швеции с запросом о международной правовой помощи.

Главные тезисы

  • Швеция арестовала судно CAFFA по запросу украинской прокуратуры, подозреваемое в воровстве украинского зерна.
  • Этот случай стал первым, когда иностранный суд арестовал судно по запросу украинской прокуратуры, подчеркнул генеральный прокурор Украины.

Швеция арестовала судно CAFFA за перевозку украинской продукции из ТОТ

Швеция впервые по запросу ОГП арестовала судно, подозреваемое в краже украинского зерна.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое могло быть вовлечено в незаконный вывоз украинской продукции с временно оккупированной территории. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд наложил арест на такое судно.

Кравченко напомнил, что, согласно данным следствия, судно CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства.

Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено Guinea False.

12 марта Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила произвести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Так, шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса, и уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели.

Кравченко заявил, что сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение — суд утвердил арест судна.

Это конкретный результат международного правового взаимодействия и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано.

Генпрокурор добавил, что этот кейс дает четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности.

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