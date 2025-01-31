Повреждение кабеля на Балтике. Норвегия арестовала граждан РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Повреждение кабеля на Балтике. Норвегия арестовала граждан РФ

полиция
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Источник:  online.ua

Полиция Норвегии арестовала судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

Главные тезисы

  • Поврежденный кабель на Балтийском море стал причиной перебое в передаче данных, хотя пользователи в Латвии не ощутили значительных последствий.
  • Власти Норвегии тесно сотрудничают с партнерами для расследования и выявления причин повреждения кабеля.
  • Арест граждан РФ и проведение обысков на судне подтверждают серьезность этой ситуации.

Россиян подозревают в новой провокации на Балтике

Согласно официальному заявлению правоохранителей Норвегии, судно решили задержать на основании юридического запроса латвийских властей, а также судебного решения.

Задержанное судно Silver Dania зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна — россияне.

Их задержал корабль береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции. Арест граждан РФ произошел около 21:00 30 января.

Что важно понимать, это время судно находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс. Его уже доставили в порт Тромсе.

Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств. О деле была уведомлена Служба безопасности полиции Норвегии (PST).

Что известно о повреждении кабеля на Балтике

Утром 26 января поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC).

Согласно данным журналистов, система мониторинга смогла выявить перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд.

LVRTC продолжает предоставлять услуги передачи данных, используя другие маршруты. Впрочем, возможно замедление скорости, хотя в основном это не затрагивает конечных пользователей в Латвии.

Совместно с партнерами LVRTC провел проверку и замеры в сети оборудования, установленного в Вентспилсе.

На сегодняшний день есть основания полагать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия.

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