Повреждение кабеля на Балтике. Норвегия арестовала граждан РФ

Полиция Норвегии арестовала судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
Главные тезисы
- Поврежденный кабель на Балтийском море стал причиной перебое в передаче данных, хотя пользователи в Латвии не ощутили значительных последствий.
- Власти Норвегии тесно сотрудничают с партнерами для расследования и выявления причин повреждения кабеля.
- Арест граждан РФ и проведение обысков на судне подтверждают серьезность этой ситуации.
Россиян подозревают в новой провокации на Балтике
Согласно официальному заявлению правоохранителей Норвегии, судно решили задержать на основании юридического запроса латвийских властей, а также судебного решения.
Их задержал корабль береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции. Арест граждан РФ произошел около 21:00 30 января.
Что важно понимать, это время судно находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс. Его уже доставили в порт Тромсе.
Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств. О деле была уведомлена Служба безопасности полиции Норвегии (PST).
Что известно о повреждении кабеля на Балтике
Утром 26 января поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC).
Согласно данным журналистов, система мониторинга смогла выявить перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд.
Совместно с партнерами LVRTC провел проверку и замеры в сети оборудования, установленного в Вентспилсе.
На сегодняшний день есть основания полагать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия.
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