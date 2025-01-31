Пошкодження кабелю на Балтиці. Норвегія арештувала громадян РФ
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Пошкодження кабелю на Балтиці. Норвегія арештувала громадян РФ

поліція Норвегія
Джерело:  online.ua

Поліція Норвегії заарештувала судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.

Головні тези:

  • Пошкоджений кабель на Балтійському морі викликав перебої в передачі даних, хоча користувачі у Латвії не відчули значних наслідків.
  • Влада Норвегії тісно співпрацює з партнерами для розслідування та виявлення причини пошкодження кабелю.
  • Арешт громадян РФ та проведення обшуків на судні підтверджують серйозність цієї ситуації.

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Згідно з офіційною заявою правоохоронців Норвегії, судно вирішили затримати на підставі юридичного запиту латвійської влади, а також судового рішення.

Затримане судно Silver Dania зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна — росіяни.

Їх затримав корабель берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції. Арешт громадян РФ відбувся близько 21:00 30 січня.

Що важливо розуміти, цей час судно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромс. Його уже доставили в порт Тромсе.

Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів. Про справу була поінформована Служба безпеки поліції Норвегії (PST).

Що відомо про пошкодження кабелю на Балтиці

Вранці 26 січня був пошкоджений підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC).

Згідно з даними журналістів, система моніторинга змогла виявити перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс — Готланд.

LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути. Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.

Спільно із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.

Станом на сьогодні є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив.

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