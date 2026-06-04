Швеція арештувала судно тіньового флоту РФ за запитом ОГП України

Раніше українська прокуратура звернувся до Міністерства юстиції Швеції із запитом про міжнародну правову допомогу.
Головні тези:
- Швеція арештувала судно CAFFA за підозрою в крадіжці українського зерна за запитом української прокуратури.
- Генеральний прокурор України підкреслив, що цей випадок став першим, коли іноземний суд наклав арешт за запитом української прокуратури.
Швеція арештувала судно CAFFA за перевезення української продукції з ТОТ
Швеція вперше за запитом ОГП заарештувала судно, підозрюване в крадіжці українського зерна.
Він зауважив, що це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд наклав арешт на таке судно.
Кравченко нагадав, що згідно з даними слідства, судно CAFFA систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.
Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False.
12 березня Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на CAFFA.
Кравченко заявив, що сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження - суд затвердив арешт судна.
Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано.
Генпрокурор додав, що цей кейс дає чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності.
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