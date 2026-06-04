Швеція арештувала судно тіньового флоту РФ за запитом ОГП України

Раніше українська прокуратура звернувся до Міністерства юстиції Швеції із запитом про міжнародну правову допомогу.

Швеція арештувала судно CAFFA за перевезення української продукції з ТОТ

Швеція вперше за запитом ОГП заарештувала судно, підозрюване в крадіжці українського зерна.

Сьогодні суд у Швеції арештував судно CAFFA, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Поширити

Він зауважив, що це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд наклав арешт на таке судно.

Кравченко нагадав, що згідно з даними слідства, судно CAFFA систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False.

12 березня Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на CAFFA.

Так, шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту, і вже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Поширити

Кравченко заявив, що сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження - суд затвердив арешт судна.

Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано.

Генпрокурор додав, що цей кейс дає чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності.