Швеция будет бороться с "теневым флотом" России на Балтике

Правительство Швеции предпринимает новые меры по борьбе с российским "теневым флотом" в Балтийском море.

Швеция усилит контроль над "теневым флотом" России

С 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, проходящих через территориальные воды или экономическую зону.

Теперь Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.

Правительство считает это действенным шагом по усилению санкционного давления.

Это будет иметь сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов, — заявил министр юстиции Гуннар Стреммер в интервью шведскому радио Ekot. Поделиться

Речь идет о судах, часто не имеющих страхового покрытия, технически изношенных, имеющих непрозрачную структуру собственности и используемых для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий по укреплению присутствия Швеции в регионе и повышению безопасности Балтийского моря.

Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которые можно использовать в качестве основы для санкций относительно большего количества судов теневого флота.

Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который направлен почти на 200 кораблей так называемого "теневого флота".