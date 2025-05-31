Швеция будет бороться с "теневым флотом" России на Балтике

Правительство Швеции предпринимает новые меры по борьбе с российским "теневым флотом" в Балтийском море.
Главные тезисы
- Швеция ужесточает контроль над “теневым флотом” России на Балтийском море для обеспечения безопасности региона.
- Введение новых мер поможет уменьшить использование судов 'теневого флота', используемых для обхода санкций.
- Усиление контроля является частью широких усилий по укреплению присутствия Швеции в регионе и повышению безопасности Балтийского моря.
Швеция усилит контроль над "теневым флотом" России
С 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, проходящих через территориальные воды или экономическую зону.
Теперь Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.
Правительство считает это действенным шагом по усилению санкционного давления.
Речь идет о судах, часто не имеющих страхового покрытия, технически изношенных, имеющих непрозрачную структуру собственности и используемых для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий по укреплению присутствия Швеции в регионе и повышению безопасности Балтийского моря.
Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которые можно использовать в качестве основы для санкций относительно большего количества судов теневого флота.
Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который направлен почти на 200 кораблей так называемого "теневого флота".
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