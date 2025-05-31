Швеція боротиметься з "тіньовим флотом" Росії на Балтиці
Категорія
Світ
Дата публікації

Швеція боротиметься з "тіньовим флотом" Росії на Балтиці

танкер
Джерело:  online.ua

Уряд Швеції запроваджує нові заходи для боротьби з російським "тіньовим флотом" у Балтійському морі.

Головні тези:

  • Уряд Швеції посилює контроль над російським “тіньовим флотом”на Балтійському морі шляхом розширення повноважень щодо контролю іноземних суден.
  • Введення нових заходів допоможе зменшити використання суден “тіньового флоту”, які є непрозорими у власності та використанні для обходу санкцій.
  • Швеція спрямовує зусилля на зміцнення своєї присутності в регіоні та забезпечення безпеки Балтійського моря через контроль за “тіньовим флотом”.

Швеція посилить контроль над "тіньовим флотом" Росії

З 1 липня країна розширює повноваження щодо контролю іноземних суден, які проходять через її територіальні води чи економічну зону.

Відтепер Берегова охорона та Морська адміністрація Швеції зможуть отримувати дані про страхування не лише суден, які заходять у порти, але й тих, що просто транзитом проходять через шведські води.

Уряд вважає це дієвим кроком для посилення санкційного тиску.

Це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден, — заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер в інтерв’ю шведському радіо Ekot.

Йдеться про судна, які часто не мають страхового покриття, є технічно зношеними, мають непрозору структуру власності й використовуються для обходу санкцій, зокрема обмежень на постачання нафти.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що посилення контролю є частиною ширших зусиль для зміцнення присутності Швеції в регіоні та підвищення безпеки Балтійського моря.

Це також надає Швеції та нашим союзникам важливу інформацію про судна, яку можна використовувати як основу для санкцій щодо більшої кількості суден тіньового флоту.

Нагадаємо, 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції не завадили Росії збільшити власний тіньовий флот для перевезення нафти
Тіньовий флот РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Тіньовий нафтовий флот РФ вже спричинив розливи нафти по всьому світу
Тіньовий флот РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Тіньовий флот РФ та Ірану провокує загрозу екологічної катастрофи поблизу Малайзії
Танкер тіньвого флоту РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?