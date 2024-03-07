Швеция официально стала членом НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция официально стала членом НАТО

Госдеп США
Швеция
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Швеция официально присоединилась к НАТО. Страна стала 32 членами Североатлантического союза.

Что известно о вступлении Швеции в Альянс

Об этом говорится в протоколе Госдепартамента США.

Ранее присоединение анонсировал Белый дом. Там подчеркнули, что наличие Швеции у НАТО обезопасит Соединенные Штаты и других союзников еще больше, говорится в сообщении.

Так, в столицу 11 марта в Бельгию, Брюссель, прибудут:

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;

другие высокопоставленные политики страны.

Будут приглашены послы стран-членов НАТО и запланированы торжественные церемонии. Также состоятся пресс-конференции в связи с поднятием шведского флага, — добавляет издание.

Что известно о расширении НАТО

В мае 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия пришли к выводу, что вступление в НАТО будет лучшим способом сдержать любую агрессию. Финляндия официально присоединилась к Альянсу в апреле 2023 года, а вот заявку Швеции задержали Турция и Венгрия.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе поддерживает членство Швеции, однако продолжала затягивать процесс, прося Стокгольм прекратить «издеваться» над венгерским правительством.

Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых Турция считает террористами, включая «Рабочую партию Курдистана» (РПК). Швеция настаивала на том, что она отвечает критериям членства в НАТО, но все же в отдельности усилила законы против терроризма и сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его правительство частично обвиняли Швецию из-за критики демократического отступления Будапешта.

В конце концов, и Турция, и Венгрия согласились принять Швецию в Североатлантический альянс.

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