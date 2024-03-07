Швеція офіційно стала членом НАТО
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Швеція офіційно стала членом НАТО

Держдеп США
Швеція

Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Країна стала 32 членом Альянсу.

Що відомо про вступ Швеції в Альянс

Про це йдеться в протоколі від Держдепартаменту США.

Раніше приєднання анонсував Білий дім. Там наголосили, що наявність Швеції у НАТО убезпечить Сполучені Штати та інших союзників ще більше, — говориться в повідомленні.

Так, до столиці 11 березня Бельгії, Брюсселю, прибудуть:

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден;

інші високопоставлені політики країни.

Будуть запрошені посли країн-членів НАТО і заплановані урочисті церемонії. Також відбудуться пресконференції у зв'язку з підняттям шведського прапора, — додає видання.

Що відомо про розширення НАТО

У травні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Швеція та Фінляндія дійшли висновку, що вступ до НАТО буде найкращим способом стримати будь-яку агресію. Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу у квітні 2023-го, а от заявку Швеції затримали Туреччина й Угорщина.

Угорщина неодноразово заявляла, що в принципі підтримує членство Швеції, однак продовжувала затягувати процес, просячи Стокгольм припинити «знущатися» над угорським урядом.

Анкара звинувачувала Швецію в недостатній боротьбі з тероризмом. Президент Реджеп Ердоган закликав Стокгольм видати людей, яких Туреччина вважає терористами, включно з «Робітничою партією Курдистану» (РПК). Швеція наполягала на тому, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, але все ж таки окремо посилила закони проти тероризму та зняла обмеження на експорт зброї в Туреччину.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його уряд частково звинувачували Швецію через критику демократичного відступу Будапешта.

Зрештою і Туреччина, і Угорщина погодилися прийняти Швецію в Північноатлантичний альянс.

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