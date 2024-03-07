Швеція офіційно стала членом НАТО

Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Країна стала 32 членом Альянсу.
Що відомо про вступ Швеції в Альянс
Про це йдеться в протоколі від Держдепартаменту США.
Раніше приєднання анонсував Білий дім. Там наголосили, що наявність Швеції у НАТО убезпечить Сполучені Штати та інших союзників ще більше, — говориться в повідомленні.
Так, до столиці 11 березня Бельгії, Брюсселю, прибудуть:
прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;
головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден;
інші високопоставлені політики країни.
Будуть запрошені посли країн-членів НАТО і заплановані урочисті церемонії. Також відбудуться пресконференції у зв'язку з підняттям шведського прапора, — додає видання.
Що відомо про розширення НАТО
У травні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Швеція та Фінляндія дійшли висновку, що вступ до НАТО буде найкращим способом стримати будь-яку агресію. Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу у квітні 2023-го, а от заявку Швеції затримали Туреччина й Угорщина.
Угорщина неодноразово заявляла, що в принципі підтримує членство Швеції, однак продовжувала затягувати процес, просячи Стокгольм припинити «знущатися» над угорським урядом.
Анкара звинувачувала Швецію в недостатній боротьбі з тероризмом. Президент Реджеп Ердоган закликав Стокгольм видати людей, яких Туреччина вважає терористами, включно з «Робітничою партією Курдистану» (РПК). Швеція наполягала на тому, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, але все ж таки окремо посилила закони проти тероризму та зняла обмеження на експорт зброї в Туреччину.
Зрештою і Туреччина, і Угорщина погодилися прийняти Швецію в Північноатлантичний альянс.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-