Швеция подозревает Россию в создании помех работе спутниковых сетей

Власти Швеции утверждают, что Россия стоит за "вредными препятствиями", направленными на спутниковые сети скандинавской страны, которые она впервые заметила после вступления в НАТО в начале 2024 года.
Главные тезисы
- Россия подозревается Швецией в создании помех для спутниковых сетей, что вызывает прерывания вещания и проблемы для воздушных перевозок.
- Шведский регулятор обратился в международные организации с жалобой на российские помехи, а также Франция, Нидерланды и Люксембург выразили аналогичные опасения.
- Россия начала массово глушить сигналы GPS у своих западных границ, что вызвало проблемы с воздушными перевозками и системами позиционирования в регионе.
- После вступления Швеции в НАТО наблюдается увеличенное число радиочастотных помех со стороны РФ, что приводит к серьезным последствиям для связи в регионе.
- Регуляторы телекоммуникаций активно реагируют на российские препятствия, обращаясь в международные организации для рассмотрения ситуации.
Россия препятствует работе спутниковых сетей Швеции
Шведский национальный регулятор рынка телекоммуникаций — Post and Telecom Authority (PTS) обратился в Россию с жалобой на препятствия 21 марта. Это произошло через две недели после вступления страны в Организацию Североатлантического договора, закрепив позиции военного Альянса в Балтийском море.
Об этом сообщает Bloomberg.
Власти Швеции заявили, что препятствия из России и временно оккупированного Крыма коснулись трех разных спутниковых сетей Sirius.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этих инцидентах, пишет издание.
Отмечается, что после этого PTS обратился в базирующийся в Женеве совет по регулированию радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) с просьбой рассмотреть вопрос о российских препятствиях на заседании на следующей неделе.
Bloomberg пишет, что Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, занимающуюся международным распределением радиочастотного спектра и орбит спутников связи. Страны хотят обсудить проблему препятствий на заседании совета на следующей неделе.
Россия глушит сигналы GPS над Балтикой
В последние месяцы Россия начала массово глушить сигналы GPS вблизи своих западных границ.
В частности, самолет компании Finnair, следовавший из Финляндии в Эстонию, в ночь на пятницу не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за препятствий GPS со стороны России. Экипаж был вынужден вернуть самолет в Хельсинки.
Кроме того, тысячи рейсов в и из Великобритании почувствовали последствия глушения глобальной системы позиционирования (GPS) в регионе, за чем, вероятно, стоит Россия.
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