Швеция подозревает Россию в создании помех работе спутниковых сетей

Власти Швеции утверждают, что Россия стоит за "вредными препятствиями", направленными на спутниковые сети скандинавской страны, которые она впервые заметила после вступления в НАТО в начале 2024 года.

Россия препятствует работе спутниковых сетей Швеции

Шведский национальный регулятор рынка телекоммуникаций — Post and Telecom Authority (PTS) обратился в Россию с жалобой на препятствия 21 марта. Это произошло через две недели после вступления страны в Организацию Североатлантического договора, закрепив позиции военного Альянса в Балтийском море.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Швеции заявили, что препятствия из России и временно оккупированного Крыма коснулись трех разных спутниковых сетей Sirius.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этих инцидентах, пишет издание.

Отмечается, что после этого PTS обратился в базирующийся в Женеве совет по регулированию радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) с просьбой рассмотреть вопрос о российских препятствиях на заседании на следующей неделе.

Bloomberg пишет, что Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, занимающуюся международным распределением радиочастотного спектра и орбит спутников связи. Страны хотят обсудить проблему препятствий на заседании совета на следующей неделе.

После полномасштабного вторжения в Украину, Россия все чаще пытается нарушить работу европейских систем связи, проверяя готовность ЕС и НАТО. Европейские спутниковые компании уже несколько месяцев испытывают радиочастотные помехи со стороны РФ, что приводит к прерыванию вещания. Поделиться

Россия глушит сигналы GPS над Балтикой

В последние месяцы Россия начала массово глушить сигналы GPS вблизи своих западных границ.

В частности, самолет компании Finnair, следовавший из Финляндии в Эстонию, в ночь на пятницу не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за препятствий GPS со стороны России. Экипаж был вынужден вернуть самолет в Хельсинки.

Кроме того, тысячи рейсов в и из Великобритании почувствовали последствия глушения глобальной системы позиционирования (GPS) в регионе, за чем, вероятно, стоит Россия.