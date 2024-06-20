Швеция подозревает Россию в создании помех работе спутниковых сетей
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция подозревает Россию в создании помех работе спутниковых сетей

Спутник
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Источник:  Bloomberg

Власти Швеции утверждают, что Россия стоит за "вредными препятствиями", направленными на спутниковые сети скандинавской страны, которые она впервые заметила после вступления в НАТО в начале 2024 года.

Главные тезисы

  • Россия подозревается Швецией в создании помех для спутниковых сетей, что вызывает прерывания вещания и проблемы для воздушных перевозок.
  • Шведский регулятор обратился в международные организации с жалобой на российские помехи, а также Франция, Нидерланды и Люксембург выразили аналогичные опасения.
  • Россия начала массово глушить сигналы GPS у своих западных границ, что вызвало проблемы с воздушными перевозками и системами позиционирования в регионе.
  • После вступления Швеции в НАТО наблюдается увеличенное число радиочастотных помех со стороны РФ, что приводит к серьезным последствиям для связи в регионе.
  • Регуляторы телекоммуникаций активно реагируют на российские препятствия, обращаясь в международные организации для рассмотрения ситуации.

Россия препятствует работе спутниковых сетей Швеции

Шведский национальный регулятор рынка телекоммуникаций — Post and Telecom Authority (PTS) обратился в Россию с жалобой на препятствия 21 марта. Это произошло через две недели после вступления страны в Организацию Североатлантического договора, закрепив позиции военного Альянса в Балтийском море.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Швеции заявили, что препятствия из России и временно оккупированного Крыма коснулись трех разных спутниковых сетей Sirius.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этих инцидентах, пишет издание.

Отмечается, что после этого PTS обратился в базирующийся в Женеве совет по регулированию радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) с просьбой рассмотреть вопрос о российских препятствиях на заседании на следующей неделе.

Bloomberg пишет, что Франция, Нидерланды и Люксембург подали аналогичные жалобы в МСЭ, занимающуюся международным распределением радиочастотного спектра и орбит спутников связи. Страны хотят обсудить проблему препятствий на заседании совета на следующей неделе.

После полномасштабного вторжения в Украину, Россия все чаще пытается нарушить работу европейских систем связи, проверяя готовность ЕС и НАТО. Европейские спутниковые компании уже несколько месяцев испытывают радиочастотные помехи со стороны РФ, что приводит к прерыванию вещания.

Россия глушит сигналы GPS над Балтикой

В последние месяцы Россия начала массово глушить сигналы GPS вблизи своих западных границ.

В частности, самолет компании Finnair, следовавший из Финляндии в Эстонию, в ночь на пятницу не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за препятствий GPS со стороны России. Экипаж был вынужден вернуть самолет в Хельсинки.

Кроме того, тысячи рейсов в и из Великобритании почувствовали последствия глушения глобальной системы позиционирования (GPS) в регионе, за чем, вероятно, стоит Россия.

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