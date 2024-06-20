Швеція підозрює Росію у створенні перешкод роботі супутникових мереж

Влада Швеції стверджує, що Росія стоїть за «шкідливими перешкодами», спрямованими на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО на початку 2024 року.

Росія перешкоджає роботі супутникових мереж Швеції

Шведський національний регулятор ринку телекомунікацій — Post and Telecom Authority (PTS) звернувся до Росії зі скаргою на перешкоди 21 березня. Це сталося через два тижні після того, як країна вступила до Організації Північноатлантичного договору, закріпивши позиції військового Альянсу в Балтійському морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада Швеції заявила, що перешкоди з Росії та тимчасово окупованого Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про ці інциденти, пише видання.

Зазначається, що після цього PTS звернувся до ради з регулювання радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку (МСЕ), що базується в Женеві, з проханням розглянути питання про російські перешкоди на засіданні наступного тижня.

Bloomberg пише, що Франція, Нідерланди та Люксембург подали аналогічні скарги до МСЕ, яка займається міжнародним розподілом радіочастотного спектру та орбіт супутників зв'язку. Країни хочуть обговорити проблему перешкод на засіданні ради наступного тижня.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія все частіше намагається порушити роботу європейських систем зв'язку, перевіряючи готовність ЄС та НАТО. Європейські супутникові компанії вже кілька місяців зазнають радіочастотних перешкод з боку РФ, що призводить до переривання мовлення. Поширити

Росія глушить сигнали GPS над Балтикою

В останні місяці Росія почала масово глушити сигнали GPS поблизу своїх західних кордонів.

Зокрема, літак компанії Finnair, який прямував з Фінляндії до Естонії, у ніч проти п'ятниці не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії. Екіпаж був змушений повернути літак до Гельсінкі.

Крім того, тисячі рейсів до та з Великої Британії відчули наслідки глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія.