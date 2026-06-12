Швеция предупреждает об угрозе агрессии России против стран НАТО в "короткой перспективе"

Швеция официально предупредила об угрозе военного удара России по странам НАТО в относительно короткой перспективе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет парламентской оборонной комиссии страны, опубликованный 12 июня.

Россия может скоро напасть на страны НАТО

Ранее аналитики считали, что российской армии понадобятся годы для восстановления после завершения боевых действий в Украине. Однако новая оценка шведской разведки существенно изменяет эту картину.

Ключевые элементы российских вооруженных сил — авиация, флот, средства дальнобойных ударов и возможности гибридной войны — относительно не пострадали от войны, как говорится в отчете. Москва уже сейчас способна организовать ограниченное вооруженное наступление за пределами Украины, отмечают авторы документа.

Речь идет о том, что главная опасность заключается не в военном превосходстве, а в политическом расчете. Россия может решиться на провокацию против Альянса, если Кремль решит, что "политические условия благоприятны" — даже если традиционный баланс сил не отвечает требованиям для полноценной атаки.

В отчете также обращено внимание на наращивание сил у границ НАТО. Россия формирует новые подразделения в Ленинградском районе и усиливает группировку на Кольском полуострове и Арктике. Поделиться

Отдельно авторы отметили турбулентность в отношениях Европы с Соединенными Штатами.