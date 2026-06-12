Швеция предупреждает об угрозе агрессии России против стран НАТО в "короткой перспективе"

Швеция официально предупредила об угрозе военного удара России по странам НАТО в относительно короткой перспективе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет парламентской оборонной комиссии страны, опубликованный 12 июня.
Главные тезисы
- Швеция выдвигает предупреждения об угрозе военной агрессии со стороны России против стран НАТО в ближайшее время.
- Российские вооруженные силы поддерживают высокую боеготовность и могут осуществить ограниченное вооруженное наступление за пределами своей территории.
Россия может скоро напасть на страны НАТО
Ранее аналитики считали, что российской армии понадобятся годы для восстановления после завершения боевых действий в Украине. Однако новая оценка шведской разведки существенно изменяет эту картину.
Ключевые элементы российских вооруженных сил — авиация, флот, средства дальнобойных ударов и возможности гибридной войны — относительно не пострадали от войны, как говорится в отчете. Москва уже сейчас способна организовать ограниченное вооруженное наступление за пределами Украины, отмечают авторы документа.
Речь идет о том, что главная опасность заключается не в военном превосходстве, а в политическом расчете. Россия может решиться на провокацию против Альянса, если Кремль решит, что "политические условия благоприятны" — даже если традиционный баланс сил не отвечает требованиям для полноценной атаки.
Отдельно авторы отметили турбулентность в отношениях Европы с Соединенными Штатами.
Нынешняя американская администрация ведет внешнюю политику с "непредсказуемостью, быстрыми изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей готовностью применять военную силу односторонне".
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