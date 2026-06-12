Швеція попереджає про загрозу агресії Росії проти країн НАТО у "короткій перспективі"

Швеція офіційно попередила про загрозу військового удару Росії по країнах НАТО у відносно короткій перспективі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт парламентської оборонної комісії країни, опублікований 12 червня.

Росія може незабаром напасти на країни НАТО

Раніше аналітики вважали, що російській армії знадобляться роки на відновлення після завершення бойових дій в Україні. Однак нова оцінка шведської розвідки суттєво змінює цю картину.

Ключові елементи російських збройних сил — авіація, флот, засоби далекобійних ударів та можливості гібридної війни — відносно не постраждали від війни, як йдеться у звіті. Москва вже зараз здатна організувати обмежений збройний наступ поза межами України, наголошують автори документу.

Йдеться, що головна небезпека полягає не у військовій перевазі, а у політичному розрахунку. Росія може зважитися на провокацію проти Альянсу, якщо Кремль вирішить, що "політичні умови сприятливі" — навіть якщо традиційний баланс сил не відповідає вимогам для повноцінної атаки.

У звіті також звернено увагу на нарощування сил біля кордонів НАТО. Росія формує нові підрозділи в Ленінградському районі та посилює угруповання на Кольському півострові й в Арктиці. Поширити

Окремо автори відзначили турбулентність у відносинах Європи зі Сполученими Штатами.