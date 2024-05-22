По мнению главнокомандующего армией Швеции Микаэля Бидена, развязанная Россией преступная война против Украины зашла в тупик и продлится еще очень долго.
Как шведские военные оценивают перспективы завершения войны в Украине
Он подчеркнул, что шведские военные учитывают эту ситуацию в собственных стратегических планах безопасности и решениях по оказанию военной поддержки Украине.
Биден подчеркнул, что у России до сих пор есть преимущество над Украиной в военном потенциале, что непосредственно влияет на ситуацию на фронте.
В то же время, шведский главком подчеркнул, что ни в самой Швеции, ни в других странах НАТО политическая воля поддерживать Украину не иссякла.
По его словам, проблема состоит в общей медленности Запада.
Сколько времени потребуется западным странам, чтобы догнать Россию в производстве вооружений
По словам главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в комментарии журналистам издания Bloomberg, Россия пока опережает западные страны по объемам военного производства.
Йонсон подчеркнул, что западным партнерам понадобится еще около года или двух, чтобы догнать Россию по объему производства вооружений.
Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия за короткое время способна вырваться вперед еще дальше и представлять открытую угрозу для стран НАТО.
По убеждению Йонсона, поставки оружия в Украину — неотложная задача.
По словам Йонсона, шведское правительство планирует утроить производство артиллерийских боеприпасов в течение следующих нескольких лет.
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