На думку головнокомандувача армії Швеції Мікаеля Бідена, розв'язана Росією злочинна війна проти України зайшла у глухий кут і триватиме ще дуже довго.
Як шведські військові оцінюють перспективи завершення війни в Україні
Він підкреслив, що шведські військові враховують цю ситуацію у власних стратегічних планах безпеки та рішення із надання військової підтримки Україні.
Біден підкреслив, що Росія досі має перевагу над Україною у військовому потенціалі, що безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.
Водночас шведський головком підкреслив, що ні в самій Швеції, ні в інших країнах НАТО політична воля підтримувати Україну не вичерпалася.
За його словами, проблема полягає в загальній повільності Заходу.
Скільки часу знадобиться західним країнам щоб наздогнати Росію у виробництві озброєнь
За словами глави Міноборони Швеції Пола Йонсона у коментарі журналістам видання Bloomberg, Росія наразі виперджає західні країни за обсягами військового виробництва.
Йонсон підкреслив, що західним партнерам знадобиться ще близько року або двох, щоб наздогнати Росію за обсягами виробництва озброєнь.
Він також висловив стурбованість тим, що Росія за короткий проміжок часу здатна вирватися вперед ще далі і становити відкриту загрозу для країн НАТО.
На переконання Йонсона, поставки зброї в Україну є невідкладним завданням.
За словами Йонсона, шведський уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років.
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