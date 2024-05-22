На думку головнокомандувача армії Швеції Мікаеля Бідена, розв'язана Росією злочинна війна проти України зайшла у глухий кут і триватиме ще дуже довго.

Як шведські військові оцінюють перспективи завершення війни в Україні

Відбуваються лише невеликі просування, лінія фронту зміщується то туди, то сюди — загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін. Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатніх можливостей, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго, — зазначив Біден. Поширити

Він підкреслив, що шведські військові враховують цю ситуацію у власних стратегічних планах безпеки та рішення із надання військової підтримки Україні.

Біден підкреслив, що Росія досі має перевагу над Україною у військовому потенціалі, що безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.

Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Наразі росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні, — наголосив главком армії Швеції. Поширити

Водночас шведський головком підкреслив, що ні в самій Швеції, ні в інших країнах НАТО політична воля підтримувати Україну не вичерпалася.

За його словами, проблема полягає в загальній повільності Заходу.

Скільки часу знадобиться західним країнам щоб наздогнати Росію у виробництві озброєнь

За словами глави Міноборони Швеції Пола Йонсона у коментарі журналістам видання Bloomberg, Росія наразі виперджає західні країни за обсягами військового виробництва.

Йонсон підкреслив, що західним партнерам знадобиться ще близько року або двох, щоб наздогнати Росію за обсягами виробництва озброєнь.

Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту, — підкреслив глава Міноборони Швеції. Поширити

Він також висловив стурбованість тим, що Росія за короткий проміжок часу здатна вирватися вперед ще далі і становити відкриту загрозу для країн НАТО.

На переконання Йонсона, поставки зброї в Україну є невідкладним завданням.

За словами Йонсона, шведський уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років.