Швейцария приняла новые ограничения против России в рамках 14-го пакета санкций ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Швейцария приняла новые ограничения против России в рамках 14-го пакета санкций ЕС

The Federal Council
Швейцария
Читати українською

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России в ответ на военную агрессию России против Украины.

Главные тезисы

  • Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России в ответ на военную агрессию против Украины.
  • Новые санкции охватывают предпринимателей, пропагандистов, сотрудников вооруженных сил и судебной системы, а также лиц, ответственных за депортацию украинских детей.
  • Санкции ЕС включают запрет новых инвестиций и предоставление услуг для завершения российских СПГ-проектов, таких как “Арктик СПГ 2” и “Мурманский СПГ”.
  • Кроме того, Швейцария ввела санкции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц, в числе которых предприниматели, пропагандисты, сотрудники ФСБ и другие.
  • Санкции направлены на лиц, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и включают ограничения на импорт российского сжиженного газа через терминалы ЕС.

Швейцария ввела новые санкции против России

24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. Со своей стороны, Швейцария 9 июля вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, принимающие активное участие в обходе санкций.

Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения Россия испытала уже 14 пакетов санкций со стороны Европейского Союза за начатую ею войну в Украине.

24 июня был принят очередной пакет санкций, затронувший российских пропагандистов, актеров, певцов, мать председателя Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.

14-й пакет санкций ЕС включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. В частности, чтобы обеспечить, чтобы объекты ЕС не использовались для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, и таким образом уменьшить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ.

Это касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег, а также операций по перегрузке, и не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС. Еврокомиссия будет следить за исполнением и развитием этого решения и может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо.

Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строительства СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ". Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария ввела дополнительные санкции против России
The Federal Council
Флаг Швейцарии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария выделит более 5 млрд евро на восстановление Украины
Швейцария
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцария заблокировала российские активы на 14 млрд долл
Швейцария

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?