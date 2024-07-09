Швейцария приняла новые ограничения против России в рамках 14-го пакета санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России в ответ на военную агрессию России против Украины.
Главные тезисы
- Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России в ответ на военную агрессию против Украины.
- Новые санкции охватывают предпринимателей, пропагандистов, сотрудников вооруженных сил и судебной системы, а также лиц, ответственных за депортацию украинских детей.
- Санкции ЕС включают запрет новых инвестиций и предоставление услуг для завершения российских СПГ-проектов, таких как “Арктик СПГ 2” и “Мурманский СПГ”.
- Кроме того, Швейцария ввела санкции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц, в числе которых предприниматели, пропагандисты, сотрудники ФСБ и другие.
- Санкции направлены на лиц, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, и включают ограничения на импорт российского сжиженного газа через терминалы ЕС.
Швейцария ввела новые санкции против России
24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. Со своей стороны, Швейцария 9 июля вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.
Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников ФСБ.
В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, принимающие активное участие в обходе санкций.
Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.
Санкции ЕС против России
С начала полномасштабного вторжения Россия испытала уже 14 пакетов санкций со стороны Европейского Союза за начатую ею войну в Украине.
14-й пакет санкций ЕС включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. В частности, чтобы обеспечить, чтобы объекты ЕС не использовались для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, и таким образом уменьшить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ.
Это касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег, а также операций по перегрузке, и не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС. Еврокомиссия будет следить за исполнением и развитием этого решения и может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо.
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