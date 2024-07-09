Швейцария приняла новые ограничения против России в рамках 14-го пакета санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против России в ответ на военную агрессию России против Украины.

Швейцария ввела новые санкции против России

24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках четырнадцатого пакета санкций. Со своей стороны, Швейцария 9 июля вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, принимающие активное участие в обходе санкций.

Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения Россия испытала уже 14 пакетов санкций со стороны Европейского Союза за начатую ею войну в Украине.

24 июня был принят очередной пакет санкций, затронувший российских пропагандистов, актеров, певцов, мать председателя Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ. Поделиться

14-й пакет санкций ЕС включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Санкции ЕС включают меры против российского сжиженного газа. В частности, чтобы обеспечить, чтобы объекты ЕС не использовались для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, и таким образом уменьшить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ.

Это касается как перевалки с судна на судно, так и с судна на берег, а также операций по перегрузке, и не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через территорию ЕС. Еврокомиссия будет следить за исполнением и развитием этого решения и может предложить смягчающие меры, если это будет необходимо.