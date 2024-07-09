Швейцарія ухвалила нові обмеження проти Росії в межах 14-го пакету санкцій ЄС

Швейцарія приєдналася до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії у відповідь на військову агресію Росії проти України.

Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках чотирнадцятого пакета санкцій. Зі свого боку, Швейцарія 9 липня запроваджує санкції в межах своєї юрисдикції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб.

Нові санкції спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил і судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, і співробітників ФСБ.

До числа організацій, які знову потрапили під санкції, входять, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.

Загалом до санкційних списків потрапили понад 2200 фізичних і юридичних осіб.

Санкції ЄС проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала вже 14 пакетів санкцій з боку Європейського Союзу за розпочату нею війну в Україні.

24 червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, матір голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників російських спецслужб ФСБ. Поширити

14-ий пакет санкцій ЄС включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечити, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн, і таким чином зменшити значні доходи, які Росія отримує від продажу та транспортування СПГ.

Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС. Єврокомісія буде стежити за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.