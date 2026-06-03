Швейцария строит самую большую батарею мира с мощностью АЭС

Швейцария начала превращать глубокий строительный котлован в Лауфенбурге в нечто гораздо большее, чем просто подземное помещение. Компания FlexBase строит гигантский проект проточной редокс-батареи в кантоне Аргау, планируя в конечном виде получить емкость хранилища свыше 2,1 ГВтч и выходную мощность свыше 1,2 ГВт. Такое масштабирование компания сравнивает с мощностью атомной электростанции Лейбштадт.

Рекордная подземная батарея появится в Швейцарии

Суть состоит не просто в том, чтобы построить батарею, бьющую рекорды. Более масштабный вопрос состоит в том, как Европе не остаться без света, когда солнечные панели и ветровые турбины производят энергию по расписанию природы, а не по нашему.

Именно в этом месте этот швейцарский проект становится интересным, особенно когда электромобили, тепловые насосы, дата-центры и счета за электроэнергию становятся частями единой энергетической головоломки.

Проект строится в Технологическом центре Лауфенбурга, рядом со "Звездой Лауфенбурга" — историческим узлом взаимосвязанной энергосистемы Европы. FlexBase заявляет, что строительство центра началось весной 2025 года и объединит аккумуляторное хранилище с дата-центром искусственного интеллекта с водяным охлаждением, офисами и лабораториями.

Подземные масштабы трудно себе представить. В отчетах описывается котлован глубиной около 27 метров и длиной более двух футбольных полей, построенный для размещения центральных частей системы проточной редокс-батареи. Поделиться

На поверхности более широкий кампус занимает площадь более 40 000 квадратных метров, в то время как сама система хранения аккумуляторов, по описанию FlexBase, занимает более 20 000 квадратных метров.

Зачем закапывать столько оборудования? В основном потому, что проточным батареям требуются большие резервуары, насосы и системы преобразования. Они не компактны, как батарея внутри телефона или ноутбука. Но для сети, которой нужно большое, стабильное хранилище, а не карманное удобство, такой размер может стать преимуществом.

Возобновляемая энергия может быть в избытке в один час и в дефиците в следующий. Ветряная ночь или солнечный полдень могут создать избыток "зеленой" электроэнергии, тогда как холодный вечер или изнуряющая летняя жара могут привести к быстрому росту спроса.

FlexBase заявляет, что система хранения в Лауфенбурге предназначена для приема неиспользованной возобновляемой электроэнергии и ее выдачи при необходимости, помогая стабилизировать напряжение и частоту сети.

Проще говоря, это означает, что она может работать в качестве амортизатора для потоков энергии, которые становится все труднее предсказать.

Согласно пресс-релизу FlexBase от января 2026 года, компания Swissgrid утвердила первый этап расширения подключения к сети на уровне 800 МВт. Компания заявляет, что окончательная система хранения, по планам, превысит 2,1 ГВтч, чего, по ее оценкам, достаточно для обеспечения около 210 000 домохозяйств в течение 24 часов. Поделиться

План в Лауфенбурге связан с искусственным интеллектом. FlexBase описывает площадку как будущий технологический узел, где аккумуляторное хранилище, дата-центр ШИ, исследования и повторное использование тепла должны работать вместе.