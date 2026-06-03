Швейцарія будує найбільшу батарею світу з потужністю АЕС

Швейцарія почала перетворювати глибокий будівельний котлован у Лауфенбурзі на щось набагато більше, ніж просто підземне приміщення. Компанія FlexBase будує гігантський проєкт проточної редокс-батареї в кантоні Аргау, плануючи в кінцевому вигляді отримати ємність сховища понад 2,1 ГВт·год і вихідну потужність понад 1,2 ГВт. Таке масштабування компанія порівнює з потужністю атомної електростанції Лейбштадт.

Рекордна підземна батарея з’явиться у Швейцарії

Суть полягає не просто в тому, щоб побудувати батарею, яка б'є рекорди. Більш масштабне питання полягає в тому, як Європі не залишитися без світла, коли сонячні панелі та вітрові турбіни виробляють енергію за розкладом природи, а не за нашим.

Саме в цьому місці даний швейцарський проєкт стає цікавим, особливо коли електромобілі, теплові насоси, дата-центри та рахунки за електроенергію стають частинами єдиної енергетичної головоломки.

Проєкт будується в Технологічному центрі Лауфенбурга, поруч із "Зіркою Лауфенбурга" — історичним вузлом взаємопов’язаної енергосистеми Європи. FlexBase заявляє, що будівництво центру розпочалося навесні 2025 року і об'єднає в собі акумуляторне сховище з дата-центром штучного інтелекту з водяним охолодженням, офісами та лабораторіями.

Підземні масштаби важко собі уявити. У звітах описується котлован глибиною приблизно 27 метрів і довжиною більше двох футбольних полів, побудований для розміщення центральних частин системи проточної редокс-батареї. Поширити

На поверхні більш широкий кампус займає площу понад 40 000 квадратних метрів, тоді як сама система зберігання акумуляторів, за описом FlexBase, займає понад 20 000 квадратних метрів.

Навіщо закопувати стільки обладнання? Здебільшого тому, що проточним батареям потрібні великі резервуари, насоси та системи перетворення. Вони не компактні, як батарея всередині телефону або ноутбука. Але для енергомережі, якій потрібне велике, стабільне сховище, а не кишенькова зручність, такий розмір може стати перевагою.

Відновлювана енергія може бути в надлишку в одну годину і в дефіциті в наступну. Вітряна ніч або сонячний полудень можуть створити надлишок "зеленої" електроенергії, тоді як холодний вечір або виснажлива літня спека можуть призвести до швидкого зростання попиту.

FlexBase заявляє, що система зберігання в Лауфенбурзі призначена для прийому невикористаної відновлюваної електроенергії та її видачі за потреби, допомагаючи стабілізувати напругу та частоту в мережі.

Простіше кажучи, це означає, що вона може працювати як амортизатор для потоків енергії, які стає все важче передбачити.

Згідно з прес-релізом FlexBase від січня 2026 року, компанія Swissgrid затвердила перший етап розширення підключення до мережі на рівні 800 МВт. Компанія заявляє, що остаточна система зберігання, за планами, перевищить 2,1 ГВт·год, чого, за її оцінками, достатньо для забезпечення близько 210 000 домогосподарств протягом 24 годин. Поширити

План у Лауфенбурзі також пов'язаний зі штучним інтелектом. FlexBase описує майданчик як майбутній технологічний вузол, де акумуляторне сховище, дата-центр ШІ, дослідження та повторне використання тепла повинні працювати разом.