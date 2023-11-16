Свитан указал на ахиллесовую пяту российских войск

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан решил объяснить заявление американского генерала Бена Ходжеса о возможном развитии событий во время российско-украинской войны.

Свитан объяснил, как понимать слова Ходжеса

Недавно Бен Ходжес неожиданно для всех начал утверждать, что "идея Украины оказалась на кону".

Более того, по его убеждению, тот, кто будет контролировать Крым, тот выигрывает войну.

Также он советует критикам ВСУ обратить внимание на Черноморский флот России.

По убеждению Роман Свитана, именно ЧФ РФ – это самое уязвимое место армии РФ.

Он также обратил внимание на то, что прямо сейчас Черноморский флот зажат между берегами Черного моря.

Для того чтобы развернуться, у них нет места. Флот должен иметь выход к океану – только тогда он флот, – объяснил эксперт. Поделиться

Что также важно понимать, по состоянию на сегодняшний день он является очень хорошей целью и для ракет, и для авиации.

Потопить весь Черноморский флот может пара бригад истребителей. Две недели и не будет Черноморского флота, если истребители будут заряжены нужным количеством вооружения, – отметил Роман Свитан. Поделиться

По словам Романа Свитана, российские власти, по всей вероятности, уже осознали, что попали в ловушку.

Это большая проблема для россиян. Они отлично ее понимают, однако ничего сделать не могут, - добавил эксперт. Поделиться

Как отмечает Роман Свитан, Ходжес все верно сказал, назвав Крым "ключом" к победе в войне.

Бойцы ВСУ должны этот "ключ" достать и запустить.

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