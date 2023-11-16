Світан вказав на ахіллесову п'яту російських військ

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вирішив пояснити заяву американського генерала Бена Ходжеса про можливий розвиток подій під час російсько-української війни.

Світан пояснив, як розуміти слова Ходжеса

Нещодавно Бен Ходжес неочікувано для всіх почав стверджувати, що “ідея України стоїть на кону”.

Ба більше, на його переконання, той, хто контролюватиме Крим, той виграє війну.

Також він радить критикам ЗСУ звернути уваги на Чорноморський флот Росії.

На переконання Роман Світана, саме ЧФ РФ - це найвразливіше місце армії РФ.

Він також звернув увагу на те, що просто зараз Чорноморський флот затиснутий берегами Чорного моря.

Для того, щоб розвернутися, у них немає місця. Флот повинен мати вихід до океану – тільки тоді він є флотом,– пояснив експерт. Поширити

Що також важливо розуміти, станом на сьогодні він є дуже хорошою ціллю і для ракет, і для авіації.

Потопити весь Чорноморський флот може пара бригад винищувачів. Два тижні й не буде Чорноморського флоту, якщо винищувачі будуть заряджені потрібною кількістю озброєння, – зазначив Роман Світан. Поширити

За словами Романа Світана, російська влада, цілком ймовірно, уже усвідомила, що потрапила в пастку.

Це велика проблема для росіян. Вони чудово її розуміють, проте нічого зробити не можуть, - додав експерт. Поширити

Як зазначає Роман Світан, Ходжес все вірно сказав, назвавши Крим "ключем" до перемоги у війні.

Бійці ЗСУ повинні цей "ключ" дістати та запустити.

Зеленський заявив про нову поразку РФ у війні проти України

16 листопада український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що нашій армії вдалося перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.