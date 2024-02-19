Свитолина обыграла Калинину в украинском дерби на старте турнира в Эмиратах

19 февраля в Дубае стартовал второй в сезоне турнир категории WTA 1000. Матчи первого круга на турнире провели три украинки - Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Как сыграли украинки на WTA 1000

Элина Свитолина сыграла в турнире впервые от Australian Open-2024, где не доиграла матч четвертого круга из-за травмы спины.

Соперницей 20-й ракетки мира стала Ангелина Калинина. Это впервые украинки встретились в рамках основного тура.

Результат матча: Ангелина Калинина (Украина) — Элина Свитолина (Украина, 15) 0:2 (3:6, 6:7).

Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x — wta (@WTA) February 19, 2024

Во втором раунде Свитолина сыграет против немки Татьяны Марии, которая занимает 54-е место в рейтинге WTA. Если Свитолина победит, то в следующем круге может встретиться с первой ракеткой мира Игой Швентек.

Даяна Ястремская провела матч с 13-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой. Последняя смогла победить украинку.

Результат матча: Вероника Кудерметова (13) — Даяна Ястремская (Украина, WC) 2:1 (6:0, 1:6, 6:0)

Всего в ОАЭ должны выступить 5 украинок, однако Леся Цуренко и Марта Костюк снялись с соревнований из-за травмы и болезни соответственно.