Світоліна обіграла Калініну в українському дербі на старті турніру в Еміратах

19 лютого у Дубаї стартував другий у сезоні турнір категорії WTA 1000. Матчі першого кола на турнірі провели три українки — Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Як зіграли українки на WTA 1000

Еліна Світоліна зіграла у турнірі вперше від Australian Open-2024, де не дограла матч четвертого кола через травму спини.

Суперницею 20-ї ракетки світу стала Ангеліна Калініна. Це вперше українки зустрілись у межах основного туру.

Результат матчу: Ангеліна Калініна (Україна) — Еліна Світоліна (Україна, 15) 0:2 (3:6, 6:7).

Closing it out in style 😎@ElinaSvitolina moves past Kalinina in straight sets!#DDFTennis pic.twitter.com/EQUmY30W2x — wta (@WTA) February 19, 2024

У другому раунді Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії, яка посідає 54-те місце в рейтингу WTA. Якщо Світоліна переможе, то наступному колі може зустрітись з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

Даяна Ястремська провела матч з 13-ю сіяною росіянкою Веронікою Кудєрмєтовою. Остання змогла перемогти українку.

Результат матчу: Вероніка Кудєрмєтова (13) — Даяна Ястремська (Україна, WC) 2:1 (6:0, 1:6, 6:0)

Загалом в ОАЕ мали виступити 5 українок, однак Леся Цуренко і Марта Костюк знялись зі змагань через травму і хворобу відповідно.