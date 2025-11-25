Сын легендарного Шумахера подписал неожиданный контракт

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер принял решение уже в следующем году выступать в американской гоночной серии IndyCar. Более того, он уже успел подписать соответствующий контракт.
Главные тезисы
- Шумахер известен как чемпион Европейской Формулы-3 и Формулы-2.
- Пилот успешно провел тесты на трассе в Индианаполисе и верит в достижение значительных успехов.
Мик Шумахер раскрыл свои планы на будущее
С заявлением на этот счет выступила команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), которой удалось подписать контракт с известным немцем.
Согласно последним данным, Шумахер будет выступать под 47-м номером.
Более того, указано, что Мик уже успел провести тесты на трассе в Индианаполисе.
По его словам, RLL обеспечили отличную подготовку во время тестов.
26-летний Мик Шумахер — сын семикратного легендарного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
Он является чемпионом Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 и Формулы-2 в сезоне 2020 года.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-