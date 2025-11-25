Сын легендарного Шумахера подписал неожиданный контракт
Сын легендарного Шумахера подписал неожиданный контракт

Мик Шумахер раскрыл свои планы на будущее
Источник:  online.ua

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер принял решение уже в следующем году выступать в американской гоночной серии IndyCar. Более того, он уже успел подписать соответствующий контракт.

Главные тезисы

  • Шумахер известен как чемпион Европейской Формулы-3 и Формулы-2.
  • Пилот успешно провел тесты на трассе в Индианаполисе и верит в достижение значительных успехов.

Мик Шумахер раскрыл свои планы на будущее

С заявлением на этот счет выступила команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), которой удалось подписать контракт с известным немцем.

Согласно последним данным, Шумахер будет выступать под 47-м номером.

Более того, указано, что Мик уже успел провести тесты на трассе в Индианаполисе.

С удовольствием подтверждаю свое участие в IndyCar в следующем году в составе Rahal Letterman Lanigan Racing в течение всего сезона. Мой опыт в Ф-1 и гонках на длинные дистанции дал мне понимание, которое, я уверен, будет полезно для нашей совместной работы, — подчеркнул Мик Шумахер.

По его словам, RLL обеспечили отличную подготовку во время тестов.

Я верю, что мы сможем добиться значительных успехов вместе, — подчеркнул пилот.

26-летний Мик Шумахер — сын семикратного легендарного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Он является чемпионом Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 и Формулы-2 в сезоне 2020 года.

