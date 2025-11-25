Син легендарного Шумахера підписав неочікуваний контракт
Син легендарного Шумахера підписав неочікуваний контракт

Мік Шумахер розкрив своє плани на майбутнє
Джерело:  online.ua

Колишній пілот Формули-1 Мік Шумахер ухвалив рішення вже наступного року виступати в американській гоночній серії IndyCar. Ба більше, він вже встиг підписати відповідний контракт.

Головні тези:

  • Шумахер відомий як чемпіон Європейської Формули-3 та Формули-2.
  • Пілот вже успішно провів тести на трасі в Індіанаполісі та вірить у досягнення значних успіхів.

Мік Шумахер розкрив своє плани на майбутнє

З заявою з цього приводу виступила команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), якій вдалося підписати контракт з відомим німцем.

Згідно з останніми даними, Шумахер виступатиме під 47-м номером.

Ба більше, вказано, що Мік вже встиг провести тести на трасі в Індіанаполісі.

Із задоволенням підтверджую свою участь в IndyCar наступного року у складі Rahal Letterman Lanigan Racing протягом усього сезону. Мій досвід у Ф-1 та гонках на довгі дистанції дав мені розуміння, яке, я впевнений, буде корисним для нашої спільної роботи, — наголосив Мік Шумахер.

За його словами, RLL забезпечили чудову підготовку під час тестів.

Я вірю, що ми зможемо досягти значних успіхів разом, — наголосив пілот.

26-річний Мік Шумахер — син семиразового легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера.

Він є чемпіоном Європейської Формули-3 у сезоні 2018 року та Формули-2 у сезоні 2020 року.

