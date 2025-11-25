Син легендарного Шумахера підписав неочікуваний контракт

Колишній пілот Формули-1 Мік Шумахер ухвалив рішення вже наступного року виступати в американській гоночній серії IndyCar. Ба більше, він вже встиг підписати відповідний контракт.
Головні тези:
- Шумахер відомий як чемпіон Європейської Формули-3 та Формули-2.
- Пілот вже успішно провів тести на трасі в Індіанаполісі та вірить у досягнення значних успіхів.
Мік Шумахер розкрив своє плани на майбутнє
З заявою з цього приводу виступила команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), якій вдалося підписати контракт з відомим німцем.
Згідно з останніми даними, Шумахер виступатиме під 47-м номером.
Ба більше, вказано, що Мік вже встиг провести тести на трасі в Індіанаполісі.
За його словами, RLL забезпечили чудову підготовку під час тестів.
26-річний Мік Шумахер — син семиразового легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера.
Він є чемпіоном Європейської Формули-3 у сезоні 2018 року та Формули-2 у сезоні 2020 року.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-