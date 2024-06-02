В ближайшие дни должен начаться судебный процесс над сыном президента США Джо Байденом Хантером Байденом по обвинениям в хранении и употреблении наркотиков.

Что известно о судебном процессе над сыном Байдена по делу об употреблении наркотиков

Отмечается, что Хантер Байден станет первым ребенком действующего президента США, который предстанет перед судом буквально через несколько дней после обвинительного приговора Дональду Трампу.

Журналисты издания отмечают, что эти два события могут внести дополнительную неопределенность в вероятное развитие предстоящих президентских выборов в США.

Подчеркивается, что в понедельник 3 июня начнется отбор присяжных по первому из двух дел, которых Хантер Байден пытался избежать годами, чтобы не попасть в тюрьму и защитить отца от политических неприятностей во время баллотирования на второй срок, вероятнее всего, против Трампа.

Известно, что судебный процесс в Уилмингтоне, штат Делавер, по трем федеральным обвинениям в незаконном обращении с оружием, раскроет глубину употребления наркотиков младшим Байденом.

По утверждению стороны обвинения, Байден-младший врал в отношении злоупотребления наркотическими веществами с целью незаконно приобрести огнестрельное оружие.

По словам специального адвоката Дэвида Вайса, он планирует раскрыть болезненные события из прошедшей семьи Байденов, связанные с поведением Гантера и событиями с участием президента.

Однако в Белом доме подчеркивают, что судебный процесс является частным делом Хантера Байдена и связан с его личным поведением многолетней давности.

По словам приближенного к президенту человека, во время процесса Байден старший поедет во Францию и оттуда будет следить за процессом, прежде всего, как озабоченный отец, поддерживающий выздоровление сына от зависимости.

По информации издания, администрация Байдена не намерена вмешиваться в судебный процесс.

Однако эти планы могут измениться, и собеседник не исключил, что президент может реагировать на события в режиме реального времени.

Могут ли Гантера Байдена признать виновным и что ему грозит

Отмечается, что существует вероятность заключения соглашения о признании вины между двумя сторонами в последнюю минуту.

Однако юридическая команда Хантера Байдена готова утверждать, что обвинения неконституционны и нарушают Вторую поправку, а также указывать на недостатки в доказательствах правительства.

Дик Гарпотлиан, союзник Байдена и бывший прокурор Южной Каролины, отметил, что присяжные в родном штате Байдена могут задаться вопросом, почему прокуратура возбудила уголовное дело против него именно сейчас, когда он избавился от наркотической зависимости.

Достаточно только одного, чтобы присяжные отменили обвинения, и я точно вижу, как один или несколько присяжных ставят под сомнение правомерность возбуждения этого дела, — отметил Гарпотлиан. Поделиться

Судебный процесс над Байденом является еще одним крайне политизированным зрелищем после завершившегося в четверг, 30 мая, уголовного процесса над бывшим президентом Трампом в Нью-Йорке, признанием его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия романа с порнозвездой во время предвыборных гонки 2016 года.

Ожидается, что судебный процесс по делу об оружии будет кратким, но драматичным, а прокуроры обнародуют подробности о годах жизни Гантера Байдена, связанных с наркотиками, в частности, отрывки из книги, которую он написал об этом "Прекрасные вещи: Мемуары".

Его книга изобилует признаниями, подтверждающими, что он знал, что был наркоманом, и знал, что употреблял крек-кокаин в течение 2018 года, в частности, в октябре 2018 года, когда он приобрел и владел пистолетом, — отмечают прокуроры. Поделиться

Профессор права Университета Фордхэм Шерил Бейдер, бывшая помощница прокурора США, сейчас руководящая клиникой уголовного права, сказала, что шансы Байдена получить оправдательный приговор невелики, учитывая его признание в мемуарах.

Сын Байдена открыто говорит о своей борьбе с алкоголем и наркотиками, но говорит, что остается трезв с середины 2019 года.

По двум пунктам обвинения в хранении оружия предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а по другому — до пяти лет.

Однако судьи редко назначают максимальные сроки заключения.

Адвокаты Байдена планируют обжаловать обвинения правительства в том, что оно купило оружие, являясь наркозависимым, как противоречащее Конституции.

Они намерены утверждать, что он не употреблял наркотики при покупке пистолета.

Интоксикация от чрезмерного употребления алкоголя или наркотиков, легальных или нелегальных, может сделать слишком опасным для людей управление автомобилем, работу с тяжелой техникой или владение огнестрельным оружием в один день, но они могут быть достаточно трезвыми, чтобы делать все это на следующий день. заявлении адвокатов Байдена. Поделиться

В июне прошлого года сын действующего президента США признал себя виновным в налоговых махинациях и заключил соглашение с прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Однако в октябре прошлого года Хантер отказался признать себя виновным по ряду федеральных обвинений о хранении огнестрельного оружия.

В начале декабря 2023 года прокуроры обвинили сына Байдена в неуплате налогов по девяти пунктам. Хантер должен предстать перед судом по этому делу в сентябре этого года.