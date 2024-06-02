Найближчими днями має початись судовий процес над сином президента США Джо Байдена Гантером Байденом за звинуваченнями у зберіганні та вживанні наркотиків.

Що відомо про судовий процес над сином Байдена у справі про вживання наркотиків

Зазначається, що Гантер Байден стане першою дитиною діючого президента США, яка постане перед судом буквально через кілька днів після обвинувального вироку Дональду Трампу.

Журналісти видання зазначають, що ці дві події можуть внести додаткову невизначеність у ймовірний розвиток майбутніх президентських виборів в США.

Підкреслюється, що у понеділок 3 червня почнеться відбір присяжних у першій з двох справ, яких Гантер Байден намагався уникнути роками, щоб не потрапити до в’язниці і захистити батька від політичних неприємностей під час балотування на другий термін, найімовірніше, проти Трампа.

Відомо, що судовий процес у Вілмінгтоні, штат Делавер, за трьома федеральними звинуваченнями у незаконному поводженні зі зброєю, розкриє глибину вживання наркотиків молодшим Байденом.

За твердженнями сторони обвинувачення, що Байден-молодший брехав стосовно зловживання наркотичними речовинами із метою незаконно придбати вогнепальну зброю.

За словами спеціального адвоката Девіда Вайса, він планує розкрити болючі події з минулого сім'ї Байденів, пов'язані з поведінкою Гантера і подіями за участю президента.

Однак у Білому домі наголошують на тому, що судовий процес є приватною справою Гантера Байдена і пов’язаний з його особистою поведінкою багаторічної давнини.

За словами наближеної до президента людини, під час процесу Байден старший поїде до Франції та звідти буде стежити за процесом, насамперед, як стурбований батько, що підтримує одужання сина від залежності.

За інформацією видання, адміністрація Байдена не планує втручатись у судовий процес.

Однак ці плани можуть змінитися, і співрозмовник видання не виключив, що президент може реагувати на події в режимі реального часу.

Чи можуть Гантера Байдена визнати винним і що йому загрожує

Зазначається, що наразі існує ймовірність укладення угоди про визнання вини між двома сторонами в останню хвилину.

Однак юридична команда Гантера Байдена готова стверджувати, що звинувачення є неконституційними і порушують Другу поправку, а також вказувати на недоліки в доказах уряду.

Дік Гарпотліан, союзник Байдена і колишній прокурор Південної Кароліни, зазначив, що присяжні у рідному штаті Байдена можуть задатися питанням, чому прокуратура порушила кримінальну справу проти нього саме зараз, коли він позбувся наркотичної залежності.

Достатньо лише одного, щоб присяжні скасували обвинувачення, та я точно бачу, як один або кілька присяжних ставлять під сумнів правомірність порушення цієї справи, — зазначив Гарпотліан. Поширити

Судовий процес над Байденом є ще одним вкрай політизованим видовищем після кримінального процесу над колишнім президентом Трампом у Нью-Йорку, який завершився у четвер, 30 травня, визнанням його винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування роману з порнозіркою під час передвиборчих перегонів 2016 року.

Очікується, що судовий процес у справі про зброю буде коротким, але драматичним, а прокурори оприлюднять подробиці про роки життя Гантера Байдена, пов'язані з наркотиками, зокрема уривки з книги, яку він написав про це "Прекрасні речі: Мемуари".

Його книга рясніє зізнаннями, які підтверджують, що він знав, що був наркоманом, і знав, що вживав крек-кокаїн упродовж 2018 року, зокрема у жовтні 2018 року, коли він придбав і володів пістолетом, — зазначають прокурори. Поширити

Професор права Університету Фордхем Шеріл Бейдер, колишня помічниця прокурора США, яка зараз керує клінікою кримінального права, сказала, що шанси Байдена отримати виправдувальний вирок невеликі, враховуючи його зізнання у мемуарах.

Син Байдена відкрито говорить про свою боротьбу з алкоголем і наркотиками, але каже, що залишається тверезим з середини 2019 року.

За двома пунктами звинувачення у зберіганні зброї, передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, а за іншим — до п'яти років.

Однак судді рідко призначають максимальні терміни ув'язнення.

Адвокати Байдена планують оскаржити звинувачення уряду в тому, що він купив зброю, будучи наркозалежним, як таке, що суперечить Конституції.

Вони мають намір стверджувати, що він не вживав наркотики, коли купував пістолет.

Інтоксикація від надмірного вживання алкоголю або наркотиків, легальних чи нелегальних, може зробити занадто небезпечним для людей керування автомобілем, роботу з важкою технікою або володіння вогнепальною зброєю в один день, але вони можуть бути достатньо тверезими, щоб робити усе це наступного дня, — зазначається у заяві адвокатів Байдена. Поширити

У червні минулого року син чинного президента США визнав себе винним у податкових махінаціях та уклав угоду з прокуратурою довкола звинувачення у скоєнні кримінального злочину з застосуванням вогнепальної зброї.

Однак у жовтні минулого року Гантер відмовився визнати себе винним за низкою федеральних звинувачень про зберігання вогнепальної зброї.

На початку грудня 2023 року прокурори звинуватили сина Байдена у несплаті податків за дев'ятьма пунктами. Гантер має постати перед судом у цій справі у вересні цього року.