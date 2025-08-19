Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании
Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании

Что известно о скандале вокруг сына кронпринцессы Норвегии
Читати українською
Источник:  Sky News

Государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбоэ официально подтвердил, что старший сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит — 28-летний Мариус Борг Хойби — был обвинен в изнасиловании и домашнем насилии.

Главные тезисы

  • Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
  • Хойби инкриминируют 32 правонарушения, некоторые из них он признает.

Что известно о скандале вокруг сына кронпринцессы Норвегии

Как отметил государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбоэ, если совершение всех упомянутых преступлений будет доказано, то подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Что важно понимать, Хойби инкриминируют 32 правонарушения, среди которых один случай изнасилования с проникновением и три без него.

Прокуратура также официально подтвердила, что отдельные преступления он снимал на телефон.

Более того, указано, что Хойби угрожал убийством, совершал акты насилия над бывшей партнершей и физические нападения на другую женщину.

Парень отвергает самые серьезные обвинения, однако его адвокат Петарь Секулич подтвердил, что клиент признает некоторые менее тяжкие правонарушения.

Как оказалось, Хойби не согласен с обвинениями в изнасиловании и домашнем насилии.

Расследование длилось более года, в ходе которого Хойби был арестован в ноябре 2024-го и провел неделю в следственном изоляторе. Сейчас он находится на свободе и ждет начала судебного процесса, который может стартовать уже в январе и продлится около шести недель.

Королевская семья отказывается комментировать этот громкий скандал.

