Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании

Государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбоэ официально подтвердил, что старший сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит — 28-летний Мариус Борг Хойби — был обвинен в изнасиловании и домашнем насилии.
Главные тезисы
- Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
- Хойби инкриминируют 32 правонарушения, некоторые из них он признает.
Что известно о скандале вокруг сына кронпринцессы Норвегии
Как отметил государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбоэ, если совершение всех упомянутых преступлений будет доказано, то подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Что важно понимать, Хойби инкриминируют 32 правонарушения, среди которых один случай изнасилования с проникновением и три без него.
Прокуратура также официально подтвердила, что отдельные преступления он снимал на телефон.
Более того, указано, что Хойби угрожал убийством, совершал акты насилия над бывшей партнершей и физические нападения на другую женщину.
Парень отвергает самые серьезные обвинения, однако его адвокат Петарь Секулич подтвердил, что клиент признает некоторые менее тяжкие правонарушения.
Как оказалось, Хойби не согласен с обвинениями в изнасиловании и домашнем насилии.
Королевская семья отказывается комментировать этот громкий скандал.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-