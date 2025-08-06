"Циничный подонок". В Польше вспыхнул громкий политический скандал

Шеф польской дипломатии и вице-премьер Радослав Сикорский публично обругал лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского после оскорбления последнего в адрес его жены Энн Эпплбом.
Главные тезисы
- Это не первый случай, когда Сикорский публично защищает честь жены.
- Недавно он ушел из телестудии в знак возмущения вопросом о происхождении Энн Эпплбом.
Конфликт Сикорского и Качиньского — все детали
Все началось после того, как Качиньский публично упомянул Сикорского в контексте его действий, которые имели целью завоевание более правого электората.
Сторонники обоих политиков пытаются выяснить, пересек ли Качинский пределы допустимой политической риторики.
Сам глава МИД Польши отреагировал на эти оскорбления в отдельном сообщении на Х.
Сикорский обратил внимание на то, что ранее глава "ПиС" лично благодарил Эпплба за книгу о ГУЛАГе, а теперь "нападает на нее, подмигивая антисемитам".
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