"Циничный подонок". В Польше вспыхнул громкий политический скандал

Шеф польской дипломатии и вице-премьер Радослав Сикорский публично обругал лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского после оскорбления последнего в адрес его жены Энн Эпплбом.

Конфликт Сикорского и Качиньского — все детали

Все началось после того, как Качиньский публично упомянул Сикорского в контексте его действий, которые имели целью завоевание более правого электората.

Можно смеяться, однако он действует таким образом, что и его жена — вы знаете, кем она является — пишет книгу Matka Polka ("Мать-полячка" — Ред.), — цинично заявил глава "ПиС". Поделиться

Сторонники обоих политиков пытаются выяснить, пересек ли Качинский пределы допустимой политической риторики.

Сам глава МИД Польши отреагировал на эти оскорбления в отдельном сообщении на Х.

Сикорский обратил внимание на то, что ранее глава "ПиС" лично благодарил Эпплба за книгу о ГУЛАГе, а теперь "нападает на нее, подмигивая антисемитам".