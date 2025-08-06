"Циничный подонок". В Польше вспыхнул громкий политический скандал
Категория
Политика
Дата публикации

"Циничный подонок". В Польше вспыхнул громкий политический скандал

Конфликт Сикорского и Качиньского - все детали
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Шеф польской дипломатии и вице-премьер Радослав Сикорский публично обругал лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского после оскорбления последнего в адрес его жены Энн Эпплбом.

Главные тезисы

  • Это не первый случай, когда Сикорский публично защищает честь жены.
  • Недавно он ушел из телестудии в знак возмущения вопросом о происхождении Энн Эпплбом.

Конфликт Сикорского и Качиньского — все детали

Все началось после того, как Качиньский публично упомянул Сикорского в контексте его действий, которые имели целью завоевание более правого электората.

Можно смеяться, однако он действует таким образом, что и его жена — вы знаете, кем она является — пишет книгу Matka Polka ("Мать-полячка" — Ред.), — цинично заявил глава "ПиС".

Сторонники обоих политиков пытаются выяснить, пересек ли Качинский пределы допустимой политической риторики.

Сам глава МИД Польши отреагировал на эти оскорбления в отдельном сообщении на Х.

Сикорский обратил внимание на то, что ранее глава "ПиС" лично благодарил Эпплба за книгу о ГУЛАГе, а теперь "нападает на нее, подмигивая антисемитам".

Он просто циничный подонок, который ради власти готов использовать как смерть брата (Леха Качиньского. — ред.), так и антисемитизм, — подчеркнул шеф польской дипломатии.

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