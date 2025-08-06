"Цинічний покидьок". У Польщі спалахнув гучний політичний скандал
Категорія
Політика
Дата публікації

"Цинічний покидьок". У Польщі спалахнув гучний політичний скандал

Конфлікт Сікорського та Качинського - усі деталі

Шеф польської дипломатії та віцепремʼєр Радослав Сікорський публічно вилаяв лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського після образ останнього на адресу його дружини Енн Епплбом.

Головні тези:

  • Це не перший випадок, коли Сікорський публічно захищає честь своєї дружини. 
  • Нещодавно він пішов з телестудії на знак обурення питанням про походження Енн Епплбом.

Конфлікт Сікорського та Качинського — усі деталі

Все почалося після того, як Качинський публічно згадав Сікорського в контексті його дій, що мали на меті завоювання більш правого електорату.

Можна сміятись, проте ж він діє в той спосіб, що його дружина — ви знаєте, ким вона є — пише книгу Matka Polka ("Мати-полячка" — Ред.), — цинічно заявив очільник "ПіС".

Наразі прихильники обох політиків намагаються з'ясувати, чи перетнув Качинський межі допустимої політичної риторики.

Сам глава МЗС Польщі відреагував на ці образи в окремому дописі на Х.

Сікорський звернув увагу на те, що раніше глава “ПіС” особисто дякував Епплбом за книгу про ГУЛАГ, а тепер "нападає на неї, підморгуючи антисемітам".

Він просто цинічний покидьок, який заради влади готовий використати як смерть брата (Леха Качинського. — ред.), так і антисемітизм, — наголосив шеф польської дипломатії.

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