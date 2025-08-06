"Цинічний покидьок". У Польщі спалахнув гучний політичний скандал

Шеф польської дипломатії та віцепремʼєр Радослав Сікорський публічно вилаяв лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського після образ останнього на адресу його дружини Енн Епплбом.
Головні тези:
- Це не перший випадок, коли Сікорський публічно захищає честь своєї дружини.
- Нещодавно він пішов з телестудії на знак обурення питанням про походження Енн Епплбом.
Конфлікт Сікорського та Качинського — усі деталі
Все почалося після того, як Качинський публічно згадав Сікорського в контексті його дій, що мали на меті завоювання більш правого електорату.
Наразі прихильники обох політиків намагаються з'ясувати, чи перетнув Качинський межі допустимої політичної риторики.
Сам глава МЗС Польщі відреагував на ці образи в окремому дописі на Х.
Сікорський звернув увагу на те, що раніше глава “ПіС” особисто дякував Епплбом за книгу про ГУЛАГ, а тепер "нападає на неї, підморгуючи антисемітам".
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