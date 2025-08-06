"Цинічний покидьок". У Польщі спалахнув гучний політичний скандал

Шеф польської дипломатії та віцепремʼєр Радослав Сікорський публічно вилаяв лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського після образ останнього на адресу його дружини Енн Епплбом.

Конфлікт Сікорського та Качинського — усі деталі

Все почалося після того, як Качинський публічно згадав Сікорського в контексті його дій, що мали на меті завоювання більш правого електорату.

Можна сміятись, проте ж він діє в той спосіб, що його дружина — ви знаєте, ким вона є — пише книгу Matka Polka ("Мати-полячка" — Ред.), — цинічно заявив очільник "ПіС". Поширити

Наразі прихильники обох політиків намагаються з'ясувати, чи перетнув Качинський межі допустимої політичної риторики.

Сам глава МЗС Польщі відреагував на ці образи в окремому дописі на Х.

Сікорський звернув увагу на те, що раніше глава “ПіС” особисто дякував Епплбом за книгу про ГУЛАГ, а тепер "нападає на неї, підморгуючи антисемітам".