Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у зґвалтуванні
Що відомо про скандал навколо сина кронпринцеси Норвегії
Джерело:  Sky News

Державний прокурор Осло Стурла Хенріксбое офіційно підтвердив, що старшого сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт — 28-річного Маріуса Борга Хойбі — звинуватили у зґвалтуванні та домашньому насильстві.

Головні тези:

  • Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.
  • Хойбі інкримінують 32 правопорушення, деякі з них він визнає.

Як пояснив державний прокурор Осло Стурла Хенріксбое, якщо скоєння усіх згаданих злочинів буде доведено, то підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Що важливо розуміти, Хойбі інкримінують 32 правопорушення, серед яких — один випадок зґвалтування з проникненням і три — без нього.

Прокуратура також офіційно підтвердила, що окремі злочини він знімав на телефон.

Ба більше, вказано, що Хойбі погрожував вбивством, вчиняв акти насильства над колишньою партнеркою та фізичні напади на іншу жінку.

Хлопець відкидає найсерйозніші звинувачення, проте його адвокат Петар Секуліч підтвердив, що клієнт визнає деякі менш тяжкі правопорушення.

Як виявилося, Хойбі не погоджується з обвинуваченнями у зґвалтуванні та домашньому насильстві.

Розслідування тривало понад рік, під час якого Хойбі був заарештований у листопаді 2024-го і провів тиждень у слідчому ізоляторі. Нині він перебуває на свободі та чекає на початок судового процесу, який може стартувати вже у січні та триватиме близько шести тижнів.

Королівська родина наразі відмовляється коментувати цей гучний скандал.

Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Дата публікації
Додати до обраного
