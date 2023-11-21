Сырский оценил ситуацию вблизи Бахмута

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что у Бахмута продолжаются тяжелые бои.
Какая обстановка возле Бахмута
По словам Сырского, для штурмов украинских позиций по всем направлениям российские оккупанты продолжают использовать подразделения "Шторм-Z", "Шторм-v", которые сформированы из заключенных и военных штрафников.
В Купянском направлении противник продолжает наступательные действия.
Пытается выйти в населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск.
Защитники отражают все попытки в этом направлении.
На Лиманском направлении враг стягивает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.
Сырский также сообщает, что с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожены или повреждены около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них – 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По словам майора ВСУ, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, активизация врага в районе Бахмута не новость для украинских военных, которые готовились к такому сценарию.
Он отметил, что в районе Бахмута продолжаются довольно активные и тяжелые бои.
оккупанты пытаются найти слабые места в позициях украинских военных.
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