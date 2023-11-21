Сырский оценил ситуацию вблизи Бахмута

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что у Бахмута продолжаются тяжелые бои.

Какая обстановка возле Бахмута

Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои. оккупанты продолжают атакующие действия. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клищиевки. "Силы обороны держат оборону и наносят большие потери российским войскам, как в технике, так и в живой силе", - заявил Сырский. Поделиться

По словам Сырского, для штурмов украинских позиций по всем направлениям российские оккупанты продолжают использовать подразделения "Шторм-Z", "Шторм-v", которые сформированы из заключенных и военных штрафников.

В Купянском направлении противник продолжает наступательные действия.

Пытается выйти в населенный пункт Синьковка, Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск.

Защитники отражают все попытки в этом направлении.

На Лиманском направлении враг стягивает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.

Сырский также сообщает, что с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожены или повреждены около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них – 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам майора ВСУ, заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, активизация врага в районе Бахмута не новость для украинских военных, которые готовились к такому сценарию.

Активизация наступательных действий на Бахмутском направлении не является для нас новостью. Мы наблюдали, как они накапливали силы, как опрокидывали новые подразделения, – объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что в районе Бахмута продолжаются довольно активные и тяжелые бои.

оккупанты пытаются найти слабые места в позициях украинских военных.