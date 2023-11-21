Сирський оцінив ситуацію поблизу Бахмута

Яка обстановка біля Бахмута

Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі, - заявив Сирський. Поширити

За словами Сирського, для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-v", які сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

На Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії.

Намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ.

Захисники відбивають всі спроби на цьому напрямку.

На Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування, щоб підготуватись до продовження атакувальних дій.

Сирський також повідомляє, що з початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" було ліквідовано понад шість з половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько вісімсот одиниць військової техніки окупантів. Серед них – 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За словами майора ЗСУ, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, активізація ворога в районі Бахмута не є новиною для українських військових, які готувались до такого сценарію.

Активізація наступальних дій на Бахмутському напрямку не є для нас якоюсь новиною. Ми спостерігали, як вони накопичували сили, як перекидали нові підрозділи, - пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що наразі в районі Бахмута тривають доволі активні та важкі бої.

Окупанти намагаються знайти слабкі місця у позиціях українських військових.