Сырский подвел итоги года службы на должности Главнокомандующего ВСУ

8 февраля 2024 года Александр Сырский был назначен на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Через год он назвал свои приоритеты во время службы на высшем военном посту в стране.

Год во главе Вооруженных Сил Украины — Сырский о своих приоритетах

Был обновлен состав военного руководства Вооруженных Сил, назначены новые командующие. В течение года со мной в строю мои заместители, команда Генерального штаба, командующие и наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы, - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что все Силы обороны Украины вместе защищают Родину от врага.

Вместе мы защищаем Украину. Вместе мы остановили наступление врага на Харьковщине, предотвратили наступление на Сумщине и перенесли войну на территорию противника. Вместе сдерживаем продолжающееся наступление агрессора на востоке. Итого, в течение года, мы уничтожили живой силы, военной техники и военных объектов врага больше, чем совокупно за предыдущие годы войны. Благодарю каждого и каждого, кто преданно и мужественно воюет за нашу Родину. Для меня честь быть с вами в одном костюме. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский напомнил, что год назад шла тяжелая оборона Авдеевки, наши подразделения находились в полуокружении. Одним из первых его решений, как Главком, был приказ организованно выйти из города, уничтоженного артиллерией и КАБами.

Это наш ключевой приоритет: сохранение жизни людей.

Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата — самая важная. Поэтому в Вооруженных Силах разработана и внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих". Ключевыми направлениями программы являются: технологизация армии, усовершенствование подготовки украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах. Важный аспект реализации программы — действия командиров подразделений, ведь на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава. Поделиться

Сырский на фронте

Приоритет 2: бей издалека.

В течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн. беспилотников. Мы первые в мире создали Силы беспилотных систем, масштабировали уже существующие легендарные подразделения "Птицы Мадяра", "Ахиллес", "К-2" и другие. Развиваем направления роботизированных платформ, наземных и морских дронов. Враг вполне ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. За год количество целей, пораженных ударными БПЛА разных типов, превысило 461 тысячу.

Год назад преимущество русских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

Благодарю страны-партнеры за поставку боеприпасов. Выражаю благодарность отечественным оружейникам, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с отметкой "сделано в Украине".

Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению наших усилий русской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года – 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает преобладание русских пушек на поле боя. Поделиться

Приоритет 3: чтобы побеждать, готовься.

Несмотря на непрерывное давление агрессора на поле боя, мы прилагаем максимум усилий по улучшению подготовки украинских военнослужащих. Увеличен срок базовой общей военной подготовки (БЗИН) до 1,5 месяца. Это позволило нарастить программу обучения и включить в нее необходимые современные элементы, в частности РЭБ и БПЛА. Рассматриваем возможность продления базовой подготовки до 2 месяцев. Усиливаем подготовку инструкторов. Провели успешный эксперимент по проведению БЗИН на тыловых фондах боевых бригад. Кроме того, я настаиваю на обеспечении 14-дневного курса адаптации в воинских частях после БЗИН еще перед боевой работой. Чем более подготовленным и психологически устойчивым будет воин, тем крепче будут наши позиции на фронте.

В этом году впервые подготовка на иностранных образцах вооружения и военной техники осуществляется не за границей, а в Украине, что существенно оптимизирует затраты и время. Это стало возможным за счет увеличения количества подготовленных заграницей инструкторов.

Также увеличена по отношению к зарубежной доля подготовленных в Украине сержантов и ключевых специалистов — снайперов, саперов, боевых медиков.

Сырский на фронте

Приоритет 4: Россия в огне.

Идет наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Военные части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока продолжится агрессия москвы против нашего государства.

Дистанция поражения DeepStrike вглубь территории России уже достигла 1,7 тыс. км. Готовим новые дальнобойные средства и они будут применены. Поделиться

За этот год целями удачного комплексного огневого поражения на местности русской федерации стали 377 объектов военного назначения.

Воздушными Силами и другими составляющими сил обороны за год уничтожено 9 200 воздушных целей разных типов, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году (3 798).

Приоритет 5: нестандартные деяния. Не только оборона.

Украина способна контратаковать, избивать и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, увольнение правобережной Херсонщины. Это показала и Курская операция. Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта.

За 6 месяцев активных боевых действий на территории России общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми. Причем это наиболее подготовленные русские войска. Потерпело разгром и группировку северокорейских наемников.

Во время операции взято в плен 924 военных армии России. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть наших военнослужащих, в том числе находившихся в неволе с весны 2022 года.

Создание новых механизированных бригад помогло привлечь в Курское наступление свежие подразделения. Благодаря этому мы смогли вывести три бригады Десантно-штурмовых войск из Донбасса на восстановление боеспособности, доукомплектовать и дооружить их, что дало результат: мы уже более шести месяцев удерживаем сотни квадратных километров территории страны-агрессора. Поделиться

Приоритет 6: изменение, чтобы победить.

Год назад мы начали работу по аудиту воинских частей и органов военного управления, в частности, Генерального штаба. По результатам аудита был расформирован или сокращен ряд военных структур и учреждений, что позволило устранить дублирование функций, убрать несвойственные функции и уменьшить неоправданно раздутые штаты. Генеральный штаб стал действенным органом военного управления.

Путем высвобождающегося личного состава мы доукомплектовали органы управления оперативного, тактического уровней и боевые воинские части. Около 70 тысяч военнослужащих отправлены в зону боевых действий в результате сокращения (уменьшения) численности частей охраны, обслуживания и обеспечения.

Мы ввели систему продвижения и назначения офицеров по службе в органах военного управления при участии (наличия опыта) военнослужащих в боевых действиях в ходе отпора широкомасштабному вторжению России. Сократили промежуточные звенья управления и сформировали новые органы военного управления.

Усилили кадровый состав Генерального штаба и аппарата Главнокомандующего опытными боевыми генералами и офицерами. Значительно обновили командный состав соединений и частей. Основным критерием назначения на должности является возможность эффективно выполнять боевые задачи при сохранении жизни и здоровья подчиненных. Поделиться

В этом году ВСУ полностью перешли на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками.

Приоритет 7: наращивание возможностей.

В течение года Вооруженные силы нарастили боевой потенциал, что позволило нам не допустить прорыва противника и сдерживать его наступление, несмотря на увеличение численности группировки вражеских войск еще на 140 тыс. рублей. лиц.

Мы создали штурмовые подразделения (роты, батальоны), которые во время активных боевых действий (наступления), в том числе в Курской области, показали свою эффективность. На их основе сегодня формируем штурмовые полки.

Также нам удалось ощутимо нарастить возможности Вооруженных Сил по борьбе в электромагнитном спектре. Дополнительно сформирован батальон радиоэлектронной борьбы, более ста рот РЭБ в бригадах и отделение РЭБ в линейных батальонах бригад.

Начато формирование отдельного учебного Центра подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы. Разработаны и начаты внедрения в войсках системы управления средствами РЭБ "Айсберг". Проведена кодификация 83 новейших средств РЭБ и поставлены в войска десятки тысяч средств. Проведено наращивание возможностей подсистемы РЭБ "Покров".

Мы увеличили возможности истребительного авиационного прикрытия благодаря привлечению самолетов F-16. Укрепляем нашу противовоздушную оборону также многоцелевыми истребителями Mirage 2000, уже предоставленными французскими партнерами.

Усовершенствовали противодействие и поражение БПЛА путем привлечения сводных самолетных и вертолетных отрядов, экипажей БПЛА-перехватчиков. Усилили противодействие управляемым авиабомбам и поражения КАБ путем дополнительного развертывания современных аппаратно-программных комплексов и средств РЭБ. Поделиться

Совершили непосредственное прикрытие приоритетных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и промышленности.

Мы обеспечили запрет действий надводных сил противника в западной части Черного моря, чем создали условия для запуска морского коридора и экспорта из/в порты Украины.

Вынудили черноморский флот России отвести фактически все боевые корабли, в том числе носителей "Калибров", из Севастополя и Феодосии в Новороссийск.

Опыт трех лет боевых действий против превосходящих сил противника диктует необходимость изменений формирования группировок и структуры войск на более устойчивую и управляемую. Мы видим это и понимаем. Поэтому скоро эти изменения произойдут. В частности, инициированный мной переход на корпусную систему.

Мы провели тщательный анализ эффективности существующей системы управления вооруженными силами Украины. По его результатам, решением СНБО введена в действие Концепция реорганизации Вооруженных Сил в условиях войны, разработанная нами с целью максимальной реализации боевого потенциала ВС Украины.

Практически уже приступили к формированию армейских корпусов как первый шаг на пути совершенствования нашей армии.

Сырский на фронте

Несмотря на то, что реформу приходится осуществлять прямо на марше, мы последовательно и уверенно двигаемся по этому пути. В перспективе выстроим четкую корпусную структуру.

В конце третьего года широкомасштабной войны мы продолжаем борьбу, как это ни сложно. Упорядочиваем мобилизацию, усиливаем рекрутинг. В то же время, в сложившихся условиях не можем обойтись без перемещения и командировки военнослужащих из небоевых воинских частей в боевые. Сейчас этот процесс продолжается. Ведь если фронт, как говорят, "посыплется", то все наши планы не будут стоить ломаного гроша.

Приоритет 8: единство – залог нашей устойчивости.

В этом году я прошел вместе с нашими воинами. Я регулярно встречаюсь с ними на передовой, слышу их предложения и пожелания, работаю вместе с ними на пунктах управления новыми решениями для фронта.

Знаю, что они устали. Для многих эта война длится уже скоро 11 лет. Три последних года без отдыха, в постоянной борьбе. Есть ли проблемы? Да, есть. Но мы знаем эти вызовы и делаем все возможное, чтобы их преодолеть.

История доказывает: Украина будет существовать, пока есть ее Вооруженные Силы. А Вооруженные Силы будут воевать до тех пор, пока украинский народ будет стоять с ними бок о бок. Помните, что единство — это то, что помогло нам выстоять в 2022-м и что должно вести нас к победе сейчас. Вижу в этом свою миссию и выполняю ее. Поделиться

И напоследок, но о главном.