Сырский обнародовал результаты боевой работы украинских ударных дронов за январь 2025 года

Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих к 2030 году 210 тысяч военнослужащих войск БПС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БПС ВС Украины, не стоит на месте, занимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу. Перед нами стоят ответные задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения в направлении БПС. Однако действовать не только числом, но и умением.