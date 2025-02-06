Сырский обнародовал результаты боевой работы украинских ударных дронов за январь 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский обнародовал результаты боевой работы украинских ударных дронов за январь 2025 года

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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В январе 66% российской техники были выведены из строя в результате работы украинских ударных БПЛА разных типов. Наибольшая доля поражений приходится на FPV-дроны. Это подчеркнул Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Украинские ударные дроны уничтожили 66% российской техники в январе 2025 года, что подтверждено отчетом Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Лидеры в уничтожении противника — подразделения БПС Украины, наибольшая доля поражений приходится на FPV-дроны.
  • Инициатива по развитию беспилотных систем в украинской армии принадлежит им, а доклад разведки указывает на планы формирования войск беспилотных систем ВС РФ.
  • Украинская армия сосредотачивает свои усилия на развитии и совершенствовании беспилотных систем для обеспечения победы в войне с умелым применением дронов.
  • Существует необходимость улучшить взаимодействие подразделений БПС с общевойсковыми частями для эффективного использования беспилотных систем в военных действиях.

Украинские дроны уничтожили две трети российской техники в январе 2025 года

Провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года. Это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Динамично развивающееся направление. Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага вдали от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит — сохранять жизнь и здоровье пехотинцев, — отметил Сырский.

Он отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БПС с общевойсковыми частями.

Совещание

Главнокомандующий заслушал отчеты по результатам деятельности бригад и батальонов беспилотных систем.

Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БПЛА разных типов. В целом, за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре. Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению — подразделения БПС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад. Принял решение о награждении командиров подразделений БПС, демонстрирующих наилучшие показатели в уничтожении противника.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Отдельное внимание Сырский обратил на доклад J2 (украинской разведки) о формировании врагом нового рода войск — войск беспилотных систем ВС РФ.

Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих к 2030 году 210 тысяч военнослужащих войск БПС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БПС ВС Украины, не стоит на месте, занимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу. Перед нами стоят ответные задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения в направлении БПС. Однако действовать не только числом, но и умением.

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