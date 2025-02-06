Сырский обнародовал результаты боевой работы украинских ударных дронов за январь 2025 года

В январе 66% российской техники были выведены из строя в результате работы украинских ударных БПЛА разных типов. Наибольшая доля поражений приходится на FPV-дроны. Это подчеркнул Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.
Главные тезисы
- Украинские ударные дроны уничтожили 66% российской техники в январе 2025 года, что подтверждено отчетом Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Лидеры в уничтожении противника — подразделения БПС Украины, наибольшая доля поражений приходится на FPV-дроны.
- Инициатива по развитию беспилотных систем в украинской армии принадлежит им, а доклад разведки указывает на планы формирования войск беспилотных систем ВС РФ.
- Украинская армия сосредотачивает свои усилия на развитии и совершенствовании беспилотных систем для обеспечения победы в войне с умелым применением дронов.
- Существует необходимость улучшить взаимодействие подразделений БПС с общевойсковыми частями для эффективного использования беспилотных систем в военных действиях.
Украинские дроны уничтожили две трети российской техники в январе 2025 года
Провел совещание по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года. Это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Динамично развивающееся направление. Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага вдали от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит — сохранять жизнь и здоровье пехотинцев, — отметил Сырский.
Он отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БПС с общевойсковыми частями.
Главнокомандующий заслушал отчеты по результатам деятельности бригад и батальонов беспилотных систем.
Отдельное внимание Сырский обратил на доклад J2 (украинской разведки) о формировании врагом нового рода войск — войск беспилотных систем ВС РФ.
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