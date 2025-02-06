Сирський оприлюднив результати бойової роботи українських ударних дронів за січень 2025 року

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу в результаті роботи українських ударних БпЛА різних типів. Найбільша частка уражень припадає на FPV-дрони. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.
Головні тези:
- У січні 2025 року українські ударні дрони знищили 66% російської техніки.
- За результатами бойової діяльності підрозділів БпС виділено лідерів, які демонструють найкращі показники у знищенні противника.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслює, що ініціатива за напрямком безпілотних систем належить українській армії.
- Звіт J2 української розвідки вказує на формування ворогом нового роду військ — військ безпілотних систем ЗС РФ.
- Українська армія має намір розвивати, удосконалювати та масштабувати свою діяльність у сфері безпілотних систем для забезпечення перемоги у війні.
Українські дрони знищили дві третини російської військової техніки у січні 2025 року
Провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року. Це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається. Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить — зберігати життя і здоров’я піхотинців, — зазначив Сирський.
Він наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами.
Головнокомандувач заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем.
Окрему увагу Сирський звернув на доповідь J2 (української розвідки) щодо формування ворогом нового роду військ — військ безпілотних систем ЗС РФ.
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