Сирський оприлюднив результати бойової роботи українських ударних дронів за січень 2025 року

Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням.