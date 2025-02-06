Сирський оприлюднив результати бойової роботи українських ударних дронів за січень 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський оприлюднив результати бойової роботи українських ударних дронів за січень 2025 року

Головнокомандувач ЗС України
Сирський
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У січні 66% російської техніки було виведено з ладу в результаті роботи українських ударних БпЛА різних типів. Найбільша частка уражень припадає на FPV-дрони. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

Головні тези:

  • У січні 2025 року українські ударні дрони знищили 66% російської техніки.
  • За результатами бойової діяльності підрозділів БпС виділено лідерів, які демонструють найкращі показники у знищенні противника.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслює, що ініціатива за напрямком безпілотних систем належить українській армії.
  • Звіт J2 української розвідки вказує на формування ворогом нового роду військ — військ безпілотних систем ЗС РФ.
  • Українська армія має намір розвивати, удосконалювати та масштабувати свою діяльність у сфері безпілотних систем для забезпечення перемоги у війні.

Українські дрони знищили дві третини російської військової техніки у січні 2025 року

Провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року. Це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається. Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить — зберігати життя і здоров’я піхотинців, — зазначив Сирський.

Він наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами.

Нарада

Головнокомандувач заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем.

Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні. Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком — підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад. Прийняв рішення про відзначення командирів підрозділів БпС, які демонструють найкращі показники у знищенні противника.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Окрему увагу Сирський звернув на доповідь J2 (української розвідки) щодо формування ворогом нового роду військ — військ безпілотних систем ЗС РФ.

Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням.

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