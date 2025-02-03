Сырский назвал приоритеты ВСУ на фронте в феврале 2025 года

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ в январе 2025 года и заявил, что в январе было несколько увеличено количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.

Сырский обнародовал планы ВСУ на февраль 2025 года

Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Поделиться

По его словам, среди приоритетов, в частности, операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь России.

Основные усилия ВСУ сосредоточены, прежде всего, на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения врага, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей, подчеркнул генерал.

Сырский проинформировал, что идет развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем путем наращивания беспилотных систем в их составе.

На земле, прежде всего, насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. Поделиться

В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.

Сырский акцентировал внимание на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов.

По его словам, мероприятия по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала привлечения к выполнению боевых задач, ведь от подготовки и обучения людей зависит устойчивость войска.

В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на последующий период. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он отметил: "Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях".

Главнокомандующий подчеркнул, что идет реформа организационной структуры Вооруженных сил. В частности, начали реализовывать мероприятия по переходу на корпусную структуру.

Февраль будет непрост для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачу соответствующим командованием и органам военного управления. Поделиться

Он отметил, что враг не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет проходить выполнение задач.

Сырский высоко оценил Курскую операцию ВСУ

Об этом он сказал в интервью Радио Байрактар.

Год прошёл в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. Но ведь мы имели и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, подняло настроение в войсках и обществе, дало нам надежду, что это наступление будет не последним.

Он подчеркнул, что "надо готовиться не только к обороне, но и к наступлению".