Сырский назвал приоритеты ВСУ на фронте в феврале 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский назвал приоритеты ВСУ на фронте в феврале 2025 года

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ в январе 2025 года и заявил, что в январе было несколько увеличено количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности.

Главные тезисы

  • Основные задачи Вооруженных сил Украины в феврале 2025 года под руководством генерала Сырского сосредоточены на устойчивом удержании рубежей и уничтожении вражеских объектов.
  • Важным приоритетом является подготовка военнослужащих и развитие беспилотных систем для эффективного выполнения боевых задач.
  • Генерал Сырский высоко оценил успешность Курской операции ВСУ, подчеркнув необходимость подготовки к наступлению, а не только обороне.
  • Реализуются мероприятия по развитию различных видов войск, а также по улучшению рекрутинга и психологической стойкости воинов.
  • Военные усилия в феврале 2025 года направлены на устойчивое удержание рубежей, недопущение продвижения врага, укрепление подготовки военнослужащих и внедрение беспилотных систем.

Сырский обнародовал планы ВСУ на февраль 2025 года

Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России.

По его словам, среди приоритетов, в частности, операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь России.

Основные усилия ВСУ сосредоточены, прежде всего, на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения врага, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей, подчеркнул генерал.

Сырский проинформировал, что идет развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем путем наращивания беспилотных систем в их составе.

На земле, прежде всего, насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае.

В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части.

Сырский акцентировал внимание на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов.

По его словам, мероприятия по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала привлечения к выполнению боевых задач, ведь от подготовки и обучения людей зависит устойчивость войска.

В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на последующий период.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он отметил: "Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях".

Главнокомандующий подчеркнул, что идет реформа организационной структуры Вооруженных сил. В частности, начали реализовывать мероприятия по переходу на корпусную структуру.

Февраль будет непрост для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачу соответствующим командованием и органам военного управления.

Он отметил, что враг не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет проходить выполнение задач.

Сырский высоко оценил Курскую операцию ВСУ

Об этом он сказал в интервью Радио Байрактар.

Год прошёл в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. Но ведь мы имели и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, подняло настроение в войсках и обществе, дало нам надежду, что это наступление будет не последним.

Он подчеркнул, что "надо готовиться не только к обороне, но и к наступлению".

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