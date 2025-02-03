Сирський назвав пріоритети ЗСУ на фронті у лютому 2025 року

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в січні 2025 року та заявив, що січні була дещо збільшена кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.
Головні тези:
- Сирський оприлюднив плани ЗСУ на лютий 2025 року, акцентуючи увагу на утриманні рубежів та знищенні ворожих об'єктів.
- Основні зусилля ЗСУ зосереджені на стійкому утриманні рубежів, підготовці військовослужбовців та розвитку безпілотних систем.
- Реалізуються заходи з розвитку з'єднань і частин різних видів військ, а також із підготовки та переміщення військовослужбовців у бойові частини.
- Сирський підкреслив важливість рекрутингу та психологічної стійкості воїнів, що впливає на загальну успішність армії.
- Головнокомандувач високо оцінив успішність Курської операції ЗСУ, підкреслюючи необхідність готування до наступу, а не лише оборони.
Сирський оприлюднив плани ЗСУ на лютий 2025 року
За його словами, серед пріоритетів, зокрема операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб Росії.
Основні зусилля ЗСУ зосереджені насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування ворога, посиленні підготовки військовослужбовців і нарощенні безпілотної складової, підкреслив генерал.
Сирський поінформував, що триває розвиток з’єднань і частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їх складі.
Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин.
Сирський акцентував на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу і посилення психологічної стійкості воїнів.
За його словами, заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку залучення до виконання бойових завдань, адже від підготовки і навчання людей залежить стійкість війська.
Він зауважив: "Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися".
Головнокомандувач підкреслив, що триває реформа організаційної структури Збройних сил. Зокрема почали реалізовувати заходи з переходу на корпусну структуру.
Він зауважив, що ворог не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання задач.
Сирський високо оцінив Курську операцію ЗСУ
Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Байрактар».
Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. Але ж ми мали і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, підняло настрій у військах та у суспільстві, дало нам надію, що цей наступ буде не останнім.
Він наголосив, що «треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу».
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