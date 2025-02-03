Сирський назвав пріоритети ЗСУ на фронті у лютому 2025 року

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в січні 2025 року та заявив, що січні була дещо збільшена кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.

Сирський оприлюднив плани ЗСУ на лютий 2025 року

Ситуація складна, але ми гідно даємо відсіч. Продовжуємо результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Поширити

За його словами, серед пріоритетів, зокрема операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб Росії.

Основні зусилля ЗСУ зосереджені насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування ворога, посиленні підготовки військовослужбовців і нарощенні безпілотної складової, підкреслив генерал.

Сирський поінформував, що триває розвиток з’єднань і частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їх складі.

На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Поширити

Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин.

Сирський акцентував на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу і посилення психологічної стійкості воїнів.

За його словами, заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку залучення до виконання бойових завдань, адже від підготовки і навчання людей залежить стійкість війська.

У січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани і на наступний період. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він зауважив: "Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися".

Головнокомандувач підкреслив, що триває реформа організаційної структури Збройних сил. Зокрема почали реалізовувати заходи з переходу на корпусну структуру.

Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління. Поширити

Він зауважив, що ворог не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання задач.

Сирський високо оцінив Курську операцію ЗСУ

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Байрактар».

Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. Але ж ми мали і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, підняло настрій у військах та у суспільстві, дало нам надію, що цей наступ буде не останнім.

Він наголосив, що «треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу».