Сырский предупредил об активизации россиян на Бахмутском направлении

Российские оккупанты активизировали свои действия на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально. Поделиться

Сырский добавил, что атаки врага отражаются.

Напомним, что в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника в районах Хромового, Андреевки и Клищиевки Донецкой области.

Также ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Авдеевском направлении

В то же время спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что российские оккупанты, понеся потери, начали перегруппировываться.

Также активизировалась вражеская авиация. На Авдеевку и по линии фронта оккупанты сбрасывают 500-кг управляемые авиационные бомбы, пытаясь нанести потери ВСУ.