Сирський попередив про активізацію росіян на Бахмутському напрямку

Російські окупанти активізували свої дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Поширити

Сирський додав, що атаки ворога відбиваються.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Водночас речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Також активізувалася ворожа авіація. На Авдіївку та загалом по лінії фронту окупанти скидають 500-кг керовані авіаційні бомби, намагаючись завдати втрат ЗСУ.