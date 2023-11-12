Сирський попередив про активізацію росіян на Бахмутському напрямку

Російські окупанти активізували свої дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Сирський додав, що атаки ворога відбиваються.
Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Водночас речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.
Також активізувалася ворожа авіація. На Авдіївку та загалом по лінії фронту окупанти скидають 500-кг керовані авіаційні бомби, намагаючись завдати втрат ЗСУ.
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