Сирський попередив про активізацію росіян на Бахмутському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський попередив про активізацію росіян на Бахмутському напрямку

Олександр Сирський
Сирський

Російські окупанти активізували свої дії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно.

Сирський додав, що атаки ворога відбиваються.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Водночас речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що російські окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Також активізувалася ворожа авіація. На Авдіївку та загалом по лінії фронту окупанти скидають 500-кг керовані авіаційні бомби, намагаючись завдати втрат ЗСУ.

Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій.

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